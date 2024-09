Facebook otti käyttäjien kuvat ja julkaisut ja koulutti niillä tekoälyään - muttei EU:ssa

Euroopan Unionista on askel askeleelta muodostumassa yksityisyyden viimeinen linnake maailmassa, kun teknologiajätit kaappaavat käyttäjiensä tietoja yhä laajemmin omaan käyttöönsä.

Nyt nimittäin Australiassa on herätty siihen, millaista on elää maassa, jossa ei ole tiukkoja yksityisyyslakeja. Facebook on suoraan myöntänyt, että se kerää lähes kaikki Facebook-käyttäjien ikinä julkaisemat kuvat sekä julkaisutekstit ja kommentit omaan käyttöönsä.

Yhtiö käyttää kaikkea tuota käyttäjiltä saamaansa tietomassaa oman tekoälynsä koulutukseen. Australian lainsäädäntö ei mahdollista sitä, että käyttäjät voisivat mitenkään kieltää tai edes rajoittaa sitä, miten Facebook käyttää heidän palveluunsa lisäämiään tietoja.

Ainoastaan sellaiset kuvat ja julkaisut, jotka on erikseen asetettu yksityisiksi, on jätetty tekoälyn koulutuksen ulkopuolelle. Yhtiö vastasi Australian senaatin edustajille senaatin järjestemässä kuulemistilaisuudessa aiheeseen liittyen. Kuulemistilaisuudessa Facebookin edustaja kertoi, että kaikki sisältö, mitä australialaiset ovat palveluun lisänneet vuoden 2007 jälkeen, on syötetty jo tekoälyn koulutusmateriaaliksi, ellei sisältö ole ollut jo ennestään merkitty yksityiseksi.



Alle 18-vuotiaiden sisältöä ei ole kuitenkaan käytetty. Mutta jos käyttäjä on täyttänyt 18 vuotta tänä vuonna, on Facebook ottanut myös aiemmin palveluun, käyttäjän ollessa vielä alaikäinen, lisätyt julkiset julkaisut käyttöönsä.

Euroopan Unionissa Facebookissa ja Instagramissa olevien tietojen käytöstä tekoälyn koulutukseen voi kieltäytyä aiemmin julkaiseman ohjeemme mukaan. Vaihtoehtoa kieltäytymiseen ei tarjota missään muissa maissa, ei myöskään Australiassa. Facebookin edustajan mukaan syynä ovat EU:n tiukat yksityisyyslait.

Toki tiukka yksityisyyden suoja ei ole itsestäänselvyys Euroopassakaan, sillä vanhalla mantereellakin ajetaan kovasti mm. vahvan salauksen kieltämistä, jota perustellaan perinteiseen tapaan "lasten edulla".