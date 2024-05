Näin kiellät Facebookia käyttämästä tietojasi tekoälyn koulutukseen

Mikäli sinulla on tili Metan omistamassa Facebookissa, kuten valtaosalla suomalaisista on, on syytä reagoida.

Meta on lähettänyt kaikille suomalaisille Facebook-käyttäjille tällä viikolla ilmoituksen, joka näkyy Facebookin ilmoitusosiossa.



"Suunnittelemme sinulle uusia tekoälyominaisuuksia. Tutustu, miten käytämme tietojasi."

Ilmoituksen sanamuoto vaihtelee jostain syystä hieman, mutta suurimmalle osalle ilmoitus näyttää ylläolevalta.

Ilmoituksen klikkaaminen avaa esiin selityslaatikon tai sivun, riippuen siitä, avaatko ilmoituksen puhelimella vai tietokoneella. Alla ilmoituksen avaama selitys tietokoneella:

Tiedotteessa kerrotaan, että Meta on ottamassa käyttöön tekoälyyn pohjautuvia toimintoja, joihin se tulee käyttämään käyttäjiensä tietoja, kuten kuvia, julkaisuja ja henkilötietoja.

Tiedote on tarkoituksella laadittu sen verran epäselväksi, että siinä ei ole suoraan isoa "en halua!" -nappia. Mutta omien tietojensa käytöstä voi kieltäytyä, Euroopan Unionin tietosuojalainsäädännön eli GDPR:n perusteella.

Näin se tapahtuu:







Eli aukeavassa ilmoituksessa oleellista on klikata linkkiä oikeus vastustaa. Linkin klikkaaminen ohjaa erilliselle Facebookin sivulle, jossa kerrotaan mistä on tarkemmin kyse.

Eli kertomalla samalta sivulta löytyvällä kaavakkeella Metalle, että vastustat tietojesi käyttöä, Meta lupaa olla käyttämättä tietojasi enää jatkossa.

Kaavake löytyy saman sivun alareunasta. Ohessa ruutukaappaus siitä, millä perusteilla lähetimme oman kieltäytymisemme.

Tämän jälkeen tiedot lähetetään eteenpäin. Ennen tietojen lähetystä Facebook lähettää vielä vahvistusviestin sähköpostiisi, johon saapuva koodi pitää kopioida kaavakkeelle ennen sen etenemistä käsittelyyn.

Tämän jälkeen kestää noin 24 - 48 tuntia ja saat kuittauksen sähköpostiisi, jossa Meta kertoo hyväksyneesi kieltäytymisesi ja kunnioittavansa sitä jatkossa.

Huom! Jos olet poistanut saamasi ilmoituksen jo, pääset Metan kieltäytymissivulle suoraan tämän linkin kautta.

EDIT 26.5.2024 21:26: Korjattu esimerkkikaavake, joka oli hetken aikaa tyhjänä.