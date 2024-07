Mysteeri: Useat maat kielsivät hiljattain sellaisten tietokoneiden viennin, joita ei pitäisi olla olemassakaan

New Scientistin mukaan useat länsimaat ovat viime aikoina lisänneet lainsäädäntöönsä pykäliä, jotka ovat tietotekniikan tutkijoiden mukaan käsittämättömiä.

Ainakin Britannia, Kanada, Ranska, Hollanti ja Espanja ovat asettaneet lainsäädännössään vientikiellon kvanttitietokoneille, joita ei ole yleisen tiedon mukaan olemassakaan - eikä sellaisia ole nykytietämyksen valossa tulossakaan käyttöön lähitulevaisuudessa.

Vientirajoitukset koskevat kvanttitietokoneita, joista löytyy vähintään 34 kubittia ja joiden virhemarginaali on erikseen asetetun rajan alapuolella.

Hämmentävästi kaikkien maiden säädökset mukailevat pitkälti toisiaan, ollen osittain jopa sanatarkkoja kopioita toisistaan. Kyseessä ei esimerkiksi Euroopan Unionin tasoinen rajoitus, vaan maiden mukaan kukin maa on päätynyt vientirajoituksiin omista lähtökohdistaan. Maiden edustajat kuitenkin kieltäytyivät kertomasta New Scientistille sitä, miksi "itsenäisesti" valitut rajoitukset ovat kaikissa maissa täsmälleen samat.



Rajoitusten takana on maiden mukaan kansallinen turvallisuus ja kvanttitietokoneiden vientirajoitukset kuuluvat ns. Wassenaarin sopimukseen. Kyseinen sopimus rajoittaa sellaisten teknologiatuotteiden vientiä, joilla on kaksoiskäyttömahdollisuus eli tuotteita voidaan käyttää sekä siviilimaailmassa että sotateollisuudessa.

Tietoturva-asiantuntijat ovat tunnistaneet kvanttitietokoneet tietoturvan kannalta valtavaksi uhkaksi jo pidempään. Kvanttitietokoneella voidaan teoriassa murskata mikä tahansa perinteinen salaus silmänräpäyksessä.

Nykyiset kvanttitietokoneet ovat tosin edelleen kaukana tuosta tasosta, sillä niiden kubittien määrä sekä etenkin niiden virheherkkyys eivät vielä mahdollista kovinkaan käytännöllisiä ratkaisuja. Tämä toki koskee ainoastaan sellaista kvanttiteknologiaa, josta tiedetään julkisuudessa - ja tiedusteluviranomaiset voivat hyvinkin ennakoida jo tulevaa uusilla säännöillään.

Samalla myös salausteknologia kehittyy ja "kvanttivarmoja" salausteknologioita on jo kehitetty. Suurista toimijoista Signal on ottanut käyttöön kvanttilaskennalle immuunin salauksen The Signal Protocol -salauksessa, jota käytetään Signalin viestisovelluksen lisäksi myös mm. WhatsAppissa sekä RCS-viesteissä.

Suomessa vientirajoituksia valvova toimija eli Tulli ei ole lisännyt vastaavia rajoituksia listoilleen. Kaksikäyttötuotteiden osalta Tullin ohjeistus on päivitetty viimeksi vuonna 2021.