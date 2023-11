Amazon hylkäämässä Androidin, tekee oman käyttöjärjestelmänsä

Vaikka verkkokauppajätti Amazon onkin useimmille suomalaisille tuttu, vähintäänkin nimenä, on yhtiön tuotevalikoima monelle täkäläiselle kuluttajalle hieman mysteeri. Amazon on nykymuodossaan pitkälti kaikkea muuta kuin verkkokauppa, sen verkkokauppa-alustan ja pilvipalveluiden ollessa yrityksen ydintä.

Mutta jättiyhtiöön mahtuu myös paljon muuta.

Amazon on myös yksi merkittävistä Android-laitteita valmistavista teknologiayhtiöistä. Amazonin Android-laitteiden valikoimasta löytyvät mm. Fire-tabletit, Fire TV -mediatoistimet sekä Amazon Echo -älykaiuttimet. Kyseiset tuotekategoriat ovat itse asiassa varsin suosittuja niissä maissa, joissa Amazon "oikeasti" operoi - ja etenkin Yhdysvalloissa.

Mutta jätin suhde Androidiin on kaikkea muuta kuin vakaalla pohjalla: yhtiön itselleen räätälöimä Android kantaa nimeä Fire OS ja se on äärimmäisen rankasti muokattu versio Androidista. Fire OS:sta ei löydy lainkaan Googlen palveluita, ei Googlen sovelluskauppaa, ei mitään sellaista. Lisäksi Fire OS päivittyy täysin omaan tahtiinsa ja Amazon ei ole juurikaan vaivautunut integroimaan uusimpia Androideja osaksi Fire OS:aa (uusin - eli Fire OS 8 - julkaistiin vuonna 2022, pohjautuen jo tuolloin vanhaan Android 11 -käyttöjärjestelmään).



Nyt vakuuttavan oloiset huhut alan sisältä osaavat kertoa, että Amazon on päättänyt lopettaa Androidin kanssa kikkailun kokonaan. Fire OS:n tulevaisuus näyttää Linux-pohjaiselta, avoimiin web-standardeihin pohjautuvalta "Vega"-projektilta.

Linuxia käytettäisiin ainoastaan pohjalla olevana alustana ja sen päälle sovellukset rakennettaisiin React Nativea käyttäen.

Tärkein syy siirrolle on luonnollisesti raha, mutta osittain myös Androidin ongelmallinen suhde Googleen. Vaikka Android on avointa lähdekoodia, Googlen räätälöimä Android on se suosituin versio. Ja Google on halunnut pitää itsensä kuskin paikalla: mikäli jokin laitevalmistaja päättää tehdä Android-tuotteita ilman Googlen palveluita (YouTube, Gmail, Google Play, jne), Google ei anna kyseisen yhtiön enää koskaan tehdä Android-tuotteita, joissa on Googlen palveluita mukana.

Googlen nihkeilyn vuoksi Amazonilla on ollut haasteita löytää valmistajia, jotka haluaisivat valmistaa sille Fire OS -laitteita - koska harva valmistaja haluaa joutua tilanteeseen, jossa sen pitää luopua "oikeiden" Android-laitteiden valmistuksesta.