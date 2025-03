Samsungin Odyssey 3D -pelinäyttö lupaa parannettua 3D-pelikokemusta ilman erillisiä laseja

Samsung Electronics on julkistanut uusimmat Odyssey-pelinäyttönsä sekä uuden ViewFinity S8 -näytön. Vuoden 2025 Odyssey-mallisto sisältää Odyssey 3D -näytön, 240 Hz:n 4K Odyssey OLED G8 -näytön sekä erittäin laajan Odyssey G9 -näytön.

Uusien näyttöjen keskiössä on Odyssey 3D (G90XF-malli). Tämä 27-tuumainen näyttö tuo mukanaan parannetun 3D-pelikokemuksen ilman erillisiä laseja. Näytössä on silmänseurantatekniikka ja patentoitu linssi, jotka tuovat luonnollisen ja korkealaatuisen 3D-kuvan, joka on saavutettavissa Reality Hub -sovelluksen kautta. Reality Hubin kautta määritellyt pelit tuottavat 3D-efektin.

Pelin pitää tukea 3D-tekniikkaa, mutta näyttö osaa myös tekoälyn avulla luoda tavallisen videosisällön 3D:ksi.





Näytössä on 4K-tarkkuus ja 165 hertsin virkistystaajuus. Samsung esitteli näyttöä jo viime syksynä.

Tavallisempaa vaihtoehtoa tarjoaa Odyssey OLED G8 (G81SF-malli), joka on saatavilla 27- ja 32-tuumaisina. 27-tuumaisessa mallissa on 166 pikseliä tuumaa kohti, joka on Samsungin korkein pikselitiheys 27 tuuman näytöllä.

Näytössä on 4K-tarkkuus ja korkea 240 hertsin virkistystaajuus. Näytön tekniikka perustuu QD-OLEDiin ja se on saanut DisplayHDR TrueBlack 400:n. Näytön kuvaa suojaa Samsungin OLED Safeguard+ -teknologia. Patentoitu Dynamic Cooling System on lämpöputken avulla toimiva tekniikka, joka hajaannuttaa lämpöä viisi kertaa paremmin kuin tavalliset grafiittilevyt ja kirkkautta säätämättä. Tämä suojaa näyttöä kiinnipalamiselta ja pidentää sen käyttöikää.

Laajempaa kuvaa tarjoaa Odyssey G9 (G91F-malli). Se on kooltaan 49-tuumainen ja siinä on 1000R-kaarevuus. Virkistystaajuus yltää Dual QHD-näytössä 144 hertsiin. Laaja näyttö tarjoaa Picture-by-Picture- ja Picture-in-Picture-toiminnot, joiden avulla voidaan katsella kahden eri laitteen kuvaa samanaikaisesti.





Samsung julkisti myös 37-tuumaisen ViewFinity S8 -näytön (S80UD-malli), joka on Samsungin tähän mennessä suurin 16:9-kuvasuhteen 4K-näyttö. Edeltäjäänsä 34 % suuremman näytön avulla ViewFinity S8 maksimoi tuottavuuden ja tehokkuuden.

Paikallinen saatavuus ja hintatiedot uusille Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 ja Odyssey G9 -malleille ilmoitetaan pian.