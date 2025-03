Garmin Connect+ julki: Hinta, maksulliset ominaisuudet

Urheilukellojätti Garmin on päättänyt muuttaa kännykkäsovelluksensa osittain maksulliseksi. Muutos koskee vain uusia toimintoja, joita sovelluksesta ei ole aiemmin löytynyt.

Garmin Connect on ollut pitkään yksi parhaista, ellei jopa se kaikkein paras urheilukellojen mukana toimitettava älypuhelinsovellus. Yhtiön varsin arvokkaiden kellojen hinnan on voinut usein perustellakin sillä, että Connect itsessään on ilmainen - kun taas monien kilpailijoiden omat sovellukset ovat olleet sen verran heikkoja, että niiden kaveriksi on halunnutkin ostaa vaikkapa maksullisen Stravan.

Mutta nyt siis Garmin Connect siirtyy osittaiseen maksulliseen malliin, hieman samaan tyyliin kuin vaikkapa Oura teki hiljattain.

Nykyiset ominaisuudet säilyvät ilmaisina

Garmin vakuuttaa, että kaikki nykyisin Connectista löytyvät ominaisuudet säilyvät jatkossakin ilmaisina.

Uusi tilausmalli Connect+ kattaa vain uudet ominaisuudet, joita Connectista ei ole aiemmin koskaan löytynyt.

Uudet, maksulliset ominaisuudet: Treenaamista tukemaan tekoäly

Kenties merkittävin uusi toiminto on Active Intelligence eli tekoälyyn pohjautuva treenivinkkejä tarjoava toiminto. Garminin mukaan tekoälylle syötettävä henkilökohtainen data pysyy vain ja ainoastaan käyttäjän oman datan käsittelyn puitteissa, eli käyttäjän kertyneellä datalla ei kouluteta yhtiön laajempaa tekoälymallia.

Mielenkiintoinen uudistus on Live activity, joka on tarkoitettu sisätreenaukseen vaikkapa kuntopyörän tai juoksumaton kanssa. Live activityssä kellon keräämä data voidaan heijastaa suoraan puhelimen näytölle, eli datan (kuten sykkeen, vauhdin, jne) saa suuremmalle ruudulle - ja puhelimen voi asettaa vaikkapa kuntopyörän telineeseen, josta sitä on näppärämpi seurata kuin kellon näytöltä.

Lisää valmentajien treeniohjelmia ja valemtajien laatimia treenausvinkkejä. Treeniohjelmia on Garminilla ollut tarjolla ennenkin, mutta valikoima kasvaa - ja uudet treeniohjelmat siirtyvät maksumuurin taakse.

Lisäksi maksaville käyttäjille on tarjolla myös parempi työkalu datan analysointiin Performance dashboardin myötä. Näkymässä voi haarukoida omaa dataansa aiempaa tarkemmin ja paremmin.

Hinta

Garmin Connect+:n hinta Suomessa on 8,99e/kk tai vuositilauksena 89,99 euroa. Tarjolla on kiinnostuneille 30 vuorokauden ilmainen kokeilujakso.