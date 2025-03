Italia otti järisyttävät keinot käyttöön piratismijahdissa

Italian äärimmäisen tiukka Piracy Shield -lainsäädäntö on tekijänoikeustahojen lobbauksen täydellinen ruumiillistuma.

Maa on ryhtynyt aktiivisesti ajamaan Piracy Shieldin nojalla linjauksia, jotka pahimillaan voivat mullistaa koko internetin perustavanlaatuisen toiminnan.

Maa onnistui lainsäädännön avulla kiristämään maailman suurimman välityspalvelua tarjoavan yhtiön, Cloudflaren, taipumaan tekijänoikeustahojen vaatimaan sensuuriin. Oikeuden mukaan Cloudflaren palvelut toimivat Italian jalkapallon pääsarjan Serie A:n laittomien ottelulähetysten "mahdollistajana".

Cloudflare joutui lopulta taipumaan ja estämään oikeuden nimeämät verkkopalvelut ja niiden eteenpäin välittämisen. Mutta merkillepantavin päätöksen kohta liittyi siihen, että Cloudflaren DNS-palvelimet eivät saa enää palauttaa kyseisten verkkosivustojen lopullista osoitetta.



Koko nykyaikaisen netin infrastruktuuri pohjautuu kirjoitettuihin verkkosoitteisiin, eli vaikkapa dawn.fi -osoitteeseen. Kun tuon osoitteen kirjoittaa selaimen osoiteriville, selain tekee kyselyn DNS-palvelimelle. DNS-palvelin kertoo tämän jälkeen vastineessaan sivuston todellisen, osoitteen - eli numeropohjaisen IP-osoitteen.

Estämällä tämän paluutiedon välittämisen, verkkopalvelut käytännössä katoavat netistä.

Aiemmin Italia on onnistunut painostamaan vain maan omat verkkopalveluita tarjoavat operaattorit taipumaan tahtoonsa, mutta Cloudflare oli ensimmäinen maailmanlaajuinen teknologiajätti, jonka Italia sai taipumaan lainsäädäntönsä vaatimuksiin.

Nyt Italian tekijänoikeustahot ovat vielä isomman kalansaaliin perässä, sillä Serie A on nostanut nyt vastaavan oikeusjutun myös Googlea vastaan. Aiheesta uutisoineen TorrentFreakin mukaan milanolainen oikeusistuin on tehnyt aiheeseen liittyvän päätöksen jo 11.3.2025, jossa vaaditaan Googlea ja muita globaaleja toimijoita, estämään verkkopalvelut, jotka rikkovat Serie A:n tekijänoikeuksia.

Google on tähän saakka toki noudattanut hakukoneeseensa kohdistuvia poistopyyntöjä kiltisti, jos niillä on laillinen peruste - jo vuosien ajan. Mutta italialaisten vaatimus ei kohdistukaan Googlen hakukoneeseen, vaan Googlen valtavan suosittuun DNS-palveluun, joka tunnetaan yleisesti 8.8.8.8 -nimellä.

Italian kovakourainen kohtelu verkkopalveluiden estoissa on ollut viimeisen vuoden aikana hyvinkin paljon tapetilla. Maa mm. esti kokonaan Google Drive -palveluun pääsyn, kaikilta italialaisilta, koska yhdeltä Google Drive -tililtä jaettiin julkisesti tekijänoikeudella suojattua materiaalia.

Suomessa on toki käytössä täsmälleen vastaava metodi, joka on jopa Italiaakin erikoisemmin toteutettu. Suomen mallissa Keskusrikospoliisi ylläpitää salaista estolistaa palveluista, jota kaikki suomalaiset operaattorit noudattavat. Sivustot, jotka lisätään listalle, estetään nekin DNS-tasolla, eli kirjoitettaessa estetyn sivuston osoite selaimen osoiteriville, ei osoitetta löydy.



Suomessa laki polkaistiin pystyyn perinteisellä "ajatelkaa edes lapsia!" -perustelulla, eli lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön ehkäisyllä. Sittemmin listaa on vaivihkaa laajennettu niin, että mm. The Pirate Bay on ollut kyseisellä estolistalla jo vuosien ajan. Myös ulkomaisten rahapeliyhtiöiden sivujen lisäämistä KRP:n salaiselle estolistalle on väläytelty vuosien mittaan.