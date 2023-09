Asus julkisti ROG Ally -käsikonsolista edullisemman version AMD Ryzen Z1 -suorittimella - Steam Deckiä heikompi suorituskyky

Asus julkisti toukokuussa ROG Ally -käsikonsolin Z1 Extreme -suorittimella ja nyt luvatusti laitteesta on julkaistu edullisempi perusversio heikommalla Ryzen Z1 -suorittimella.

Z1 Extremella varustetun mallin hinta on 799 euroa ja Ryzen Z1 -suoritinta käyttävän mallin hinta on 699 euroa.

Kumpikin piiri perustuu Zen 4 -arkkitehtuuriin. Extremessä on 8 ydintä ja 16 säiettä ja kellotaajuus yltää jopa 5.10 gigahertsiin. Tavallisessa Ryzen Z1:ssa on 6 ydintä ja 12 säiettä ja sen kellotaajuus yltää jopa 4,9 gigahertsiin.

Grafiikan osalta Extremessä 12 RDNA 3 CU-yksikköä, kun Z1:ssa niitä on vain 4 kappaletta.

Muuten laitteet ovat identtiset. Kummassakin on muun muassa 7 tuuman Full HD IPS-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella ja 500 nitin kirkkaudella, 16 gigatavua RAM-muistia, 512 gigatavua sisäistä tallennustilaa, 40 Wh akku ja Windows 11 -käyttöjärjestelmä. Painoa on 608 grammaa.



Edullisempi, mutta heikommalla suorituskyvyllä varustettu ROG Ally ei ole saanut kovinkaan hyvää vastaanottoa.

Esimerkiksi Digital Trends -sivuston arvostelussa laitteen suorituskykyä moititaan. Sivuston mukaan Z1 Extreme -piiri tarjoaa erittäin hyvää suorituskykyä ja on siten tehokkaampi kuin Steam Deck, mutta Ryzen Z1 jää puolestaan jälkeen Steam Deckin suorituskyvystä.

Steam Deck on myös halvempi. Valven laite on vielä parhaillaan tarjouksessa, joten 512 gigatavun version saa 543,20 eurolla. Tarjolla on myös kaksi muuta pienemmän muistiversion mallia vieläkin edullisempaan hintaan ja Valven kautta saa myös virallisia Steam Deck -palautuslaitteita uutta mallia edullisemmin.

Lisäksi ROG Ally Ryzen Z1 -mallin tilannetta heikentää Z1 Extremen saatavuus. Uutena laitteena ROG Ally Ryzen Z1 Extreme on siis kalliimpi (799 euroa), mutta nykyään tätä mallia saa käytettynä melko edullisesti. Esimerkiksi Gigantin kautta hankittuna käytetty malli maksaa nyt 679 euroa ja Verkkokauppa.comin Outletissa käytetty laite maksaa vain noin 550 euroa.

Tarjontaa löytyy myös muualta. Lenovo julkisti hiljattain 799 euron Legion Go -pelilaitteen, joka tulee saataville lokakuussa.