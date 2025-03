GIMP 3.0 julkaistiin - avoimen lähdekoodin korvaaja Photoshopille

Kuvien käsittelyn maailmassa on ylivoimainen ykkönen, Adoben Photoshop. Mutta tiukasti sen takana on porskuttanut jo neljännesvuosisadan ajan ilmainen, avoimeen lähdekoodiin pohjautuva GIMP.

GIMPin suurta päivitystä, eli GIMP v3.0:aa, jouduttiin odottamaan yli vuosikymmenen ajan, kun kehitystyö keskittyi pitkään aiemman 2.x -version jatkuvaan kehitykseen. Mutta nyt se vihdoin valmistui, eli GIMP 3.0 on vihdoin ladattavissa.

Muutosten määrä GIMP 2.x:een nähden on varsin mittava, mutta projekti itse nostaa esiin mm. seuraavat uudistukset:

suodattimet (filters) ovat nyt muokattavissa jälkikäteen, eli voit palata mihin tahansa kohtaan editointia ja muokata suodatinten toimintaa ja arvoja

ovat nyt muokattavissa jälkikäteen, eli voit palata mihin tahansa kohtaan editointia ja muokata suodatinten toimintaa ja arvoja projektitiedostojen vienti muihin sovelluksiin on parantunut, eli GIMP osaa tuottaa nyt mm. aiempaa parempia Photoshopin käyttämiä PSD-tiedostoja

ulkoasu on uudistunut merkittävästi

väriavaruuksien käsittely on parantunut

kerrosten (layers) muokkaus, yhdistäminen ja hallinnointi on uudistunut



GIMP 3.0 on ladattavissa sekä Linuxille, Windowsille että macOS:lle suoraan GIMPin omilta latauspalvelimilta:

gimp.org/downloads/

Mikäli hyppäys Photoshopista GIMPpiin hirvittää ulkoasun ja toimintojen sijainnin vuoksi, on tähänkin tarjolla erillinen ratkaisu. PhotoGIMP on erillinen projektinsa, joka muokkaa GIMPin ulkonäköä muistuttamaan mahdollisimman pitkälti Adobe Photoshopin kaltaiseksi. PhotoGIMP on sekin päivittynyt tukemaan uutta GIMP 3.0 -versiota.