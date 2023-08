Valve myy nyt kunnostettuja Steam Deck -käsikonsoleita - maksaa jopa 140 euroa vähemmän kuin uusi

Valve on tuonut myyntiin virallisia Steam Deck -palautuslaitteita, joita myydään edullisempaan hintaan kuin uusia vastaavia.

Valve kertoo, että jokainen virallinen Steam Deck -palautuslaite on testattu perusteellisesti samoilla laatustandardeilla kuin uudet laitteet. Laite on palautettu tehdasasetuksiin, päivitetty viimeisimpään järjestelmäversioon ja vahvistettu täysin toimintakelpoiseksi yli sadan testin tuloksena.

Kaikki palautuslaitteet täyttävät uusien Deckien suorituskykystandardit tai ylittävät ne. Laitteessa saattaa olla pientä pintavikaa, mutta toiminnallisesti se tarjoaa luotettavan, laadukkaan ja edullisemman pelikokemuksen.

Uusien Steam Deck -laitteiden tapaisesti palautuslaitteet sisältävät yhden vuoden takuun, virtalähteen ja suojakotelon.





Kunnostettuja ja testattuja palautuslaitteita myydään 80 - 140 euroa halvemmalla kuin uusia.

64 gigatavun kunnostettu malli maksaa 339 euroa, kun täysin uusi maksaa 419 euroa. 256 gigatavun mallin hinta on 439 euroa (uusi 549 euroa) ja 512 gigatavun mallin hinta on 539 euroa (uusi 679 euroa).

Virallisia palautuslaitteita voi ostaa Steamin nettisivujen kautta.

Steam Deckin saatavuus on ollut jo lähes vuoden ajan hyvää, sillä sellaisen saa hankittua nykyään ilman varausta ja laite toimitetaan parin viikon sisällä. Nyt myyntiin saapuneet kunnostetut laitteet parantavat saatavuutta entisestään ja samalla yhä useampi voi hankkia sellaisen edullisemman hinnan myötä.





Steam Deck -laitteessa on 7 tuuman IPS LCD -kosketusnäyttö 1280 x 800 pikselin tarkkuudella, 60 hertsin virkistystaajuudella ja 400 nitin kirkkaudella. Suorituskyvystä vastaa AMD:n Zen 2 -suoritin ja RAM-muistia on 16 gigatavua. Laitteessa on myös muun muassa monipuoliset ohjaimet, Wifi, Bluetooth 5.0, kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet ja 40 Wh akku 45 watin latauksella. SteamOS 3.0 -järjestelmää käyttävä laite painaa 669 grammaa.