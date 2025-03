Nyt kilpaillaan ohuudella: Roborockin Saros 10 -robotti-imuri on 7,98 cm korkea ja Ecovacsin Deebot T50 8,1 cm korkea

Robotti-imurit ovat kehittyneet ja monipuolistuneet viime vuosien aikana. Samalla se on saattanut tarkoittaa kasvanutta kokoa, mutta nyt tekniikkaa on saatu väännettyä aiempaa matalampaan pakettiin ja samalla korkeus on käännetty myyntivaltiksi.

Sekä Roborock että Ecovacs ovat tuoreiden robotti-imureidensa kohdalla nostaneet heti ensimmäisenä esille laitteiden ohuuden.

Näistä ensimmäinen tuo Suomen markkinoille nyt Saros 10 -mallin, joka on yhtiön mukaan brändin ohuin ja kehittynein robotti-imuri tähän mennessä. Roborock Saros 10 on vain 7,98 cm korkea.





Ecovacs on puolestaan lanseerannut Deebot T50 -tuotesarjaan Deebot T50 Max Pro Omnin ja Deebot T50 Omnin. Nämä ovat 8,1 senttimetrin korkuisia robotteja.

Roborock Saros 10

Saros 10 julkaistiin jo aiemmin mutta nyt laite saapuu myyntiin Suomessa. Roborock Saros 10 on saatavilla Suomessa 26. maaliskuuta alkaen Gigantissa, Powerissa ja Verkkokauppa.comissa. Suositushinta on 1499 euroa.

Ohuen muotoilun ansiosta robotti pystyy liikkumaan matalien huonekalujen alta.

Robotissa on 22 000 Pa:n imuteho, ja AdaptiLift -alusta, jonka ansiosta pystyy ylittämään jopa 3 senttimetrin korkuiset yksitasoiset kynnykset tai 4 senttimetrin korkuiset kaksitasoiset kynnykset. Vastaavaa AdaptiLiftiä käytetään myös tuoreissa Qrevo-malleissa, ja samaa tekniikkaa on tuotu robotteihin myös Dreamen toimesta.

Saros 10:ssä on kehittynyt Reactive AI 3.0 -havainnointijärjestelmä, joka laajentaa robotin näkökenttää. Laajempi näkökenttä esimerkiksi vähentää törmäysriskiä seiniin ja huonekaluihin sekä varmistaa sujuvamman siivouksen esimerkiksi lattialla olevien johtojen läheisyydessä.





Valmistajan mukaan Saros 10 on erinomainen lemmikkitalouksissa, sillä sen järjestelmän luvataan ehkäisevän karvojen ja pitkien hiuksien sotkeutumista harjaksiin.

Pohjassa on jopa 4000 kertaa minuutissa värähtelevä moppi eli pyöriviä moppeja tässä laitteessa ei ole.

Saros 10 on yhteensopiva RockDock Ultra 2.0 -telakointiaseman kanssa. Telakka pesee mopin automaattisesti 80 °C -asteisella vedellä, mikä poistaa 99,99 prosenttia bakteereista. Lisäksi telakassa on sovellusohjattu toiminto, joka irrottaa mopin, kun robotti-imuri asetetaan imuroimaan vain mattoja.

Saros 10 hyödyntää Roborock-sovellusta, ja on myöhemmin päivityksen myötä yhteensopiva monenlaisten älykotijärjestelmien kanssa Matter 1.4-protokollan kautta.

Saros 10 on parhaillaan AfterDawnin testauksessa ja kattavaa arvostelua on luvassa parin kuukauden sisällä.

Ecovacs Deebot T50

Deebot T50:n T50 Max Pro Omni ja T50 Omni ovat 8,1 cm:n korkuisia, ja ne ovatkin sarjan ohuimmat mallit.

Myös näitä malleja mainostetaan lemmikkitalouksiin sopiviksi erilaisten hiusten ja karvojen takertumista ehkäisevien tekniikoiden ansiosta.





Laitteissa on 15 000 Pa:n imuteho, ja 180 minuutin käyttöaika 6400 mAh:n akun ansiosta. Myös moppaaminen luonnistuu roboteilta.





T50 Max Pro Omni

T50 Max Pro Omni ja tavallinen T50 Omni eroavat parissa kohdassa toisistaan.

Max Prossa on AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach -teknologia sekä tekoälykamera, jotka parantavat esteiden tunnistusta ja reunojen puhdistusta.

Omni-asemassa Max Pro pystyy hyödyntämään pesuaineen annostelua.

Asema muuten osaa tyhjentää robotin pölysäiliön, pestä mopin 70-asteiselle kuumalla vedellä sekä täyttää robotin vesisäiliön ja ladata robotin. 39 cm korkea asema on huoltovapaa jopa 150 päivän ajan.

T50 -robotit tulevat ilmeisesti saataville lähipäivinä. T50 Omni maksaa 799 euroa ja T50 Max Pro Omni 999 euroa.





Deebot X8 Family

Saataville tulee myös uusi Deebot X8 Family, jonka hinta on 1 199 euroa.





Tämän robotin keskeisin ominaisuus on uusi rullamoppi.

Rullamoppi pesee lattiat tehokkaasti pyörimällä 200 kierrosta minuutissa. Siinä on myös älykäs säätömekanismi, joka varmistaa oikean paineen tiukempaa puhdistusta varten. Vesi virtaa moppiin tasaisesti, joka myös auttaa entistä tehokkaamman puhdistuksen kanssa.

Rullamopin likainen puoli peseytyy moppauksen aikana puhtaalla vedellä ja likainen vesi palautetaan takaisin pääyksikön jätevesisäiliöön, mikä takaa tarkan puhtaan ja likaisen veden erottelun. Itsepuhdistusjärjestelmä ehkäisee tehokkaasti epäpuhtauksia, sillä robotin pesuun käyttämä 16 vesisuuttimen sarja pitää mopin raikkaana ja puhtaana, Ecovacsin tiedotteessa kerrotaan.

Deebot X8 Familyssä on myös 18 000 Pa:n imuteho, takkuuntumista ehkäisevät tekniikat, tarkka reunanpuhdistus ja AIVI 3.0 3D -tunnistustekniikka.





Deebot X8 Familyn korkeus on 98 cm.

Hiljattain uusia robotteja nähtiin myös iRobotilta, joista voi lukea tarkemmin täältä.