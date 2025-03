Ecovacsilta uusia ikkunanpesurobotteja

On kevät ja moni alkaa tuskailemaan talven jäljiltä likaisia ikkunoitaan, kun kevätaurinko alkaa paistaa vihdoinkin.

Monelle meistä ikkunoiden peseminen on yksi ärsyttävimmistä kodin töistä, kun se vaatii usein huonekalujen siirtelyä, tikkaiden käyttöä, jne. Mutta ärsyttäviin kotihommiin alkaa onneksi olemaan tarjolla koneita.

Arvostelimme viime vuonna Winbot W2 -ikkunanpesurobotin ja totesimme, että vekotin on yllättävän kätevä kapistus.

Robotti oli toki hidas, mutta sen pystyi jättämään pesemään ikkunoita samalla, kun touhuttiin muita juttuja. Lisäksi robotin käyttö ei vaatinut tikkaille kiipeämistä ja huonekalujen siirtelyäkin tarvittiin perinteistä pesua vähemmän.

Nyt testaamamme Winbot W2:n valmistaja Ecovacs on julkistanut uusia ikkunanpesurobotteja, Winbotin rinnalle.

Ecovacs Winbot W2 Pro Omni on pienin parannuksin uudistettu versio aiemmasta W2:sta. Ilmeisesti ainakin akkukesto ja robotin puhdistusteho on nykäisty astetta paremmalle tasolle.



Toinen uutuus on Ecovacs Winbot Mini, joka nimensä mukaisesti on pienempi versio Winbotista ja tarkoitettu nimenomaan vähäisille määrille ikkunoita. Robotti on myös aiempaa pienempi kooltaan, joten se sopii erinomaisesti tuuletusikkunoiden ja muiden pienten ikkunoiden pesuun. Joskin viime vuonna testaamamme Winbot W2 mahtui sekin puhdistamaan testikohteissamme olleet tuuletusikkunat.

Winbot W2 Pro Omnin suositushinta on 599 euroa ja Winbot Minin hinta on vastaavasti 299 euroa. Viime vuonna testaamaamme Winbot W2:sta myydään tällä hetkellä noin 440 euron hintaan.

Alla video viime kevään Winbot W2:n testistämme: