Ecovacsin mopin kuumavesipesulla varustettu robotti-imuri nyt saatavilla Suomessa

Erilaisia robotteja valmistava Ecovacs julkisti yrityksen uuden huippuluokan robotti-imurin kesäkuun alussa ja nyt heinäkuun aikana laite on tullut saataville Suomessa.

Kyseessä on Deebot T20 Omni -robotti-imuri.

Deebot T20 Omni osaa sekä imuroida että mopata lattiat. Vaihtoehtona on neljä eri siivoustapaa: pelkkä imurointi, pelkkä moppaus, imurointi ja moppaus sekä imurointi ennen moppausta.







Robotissa on 6000Pa:n imuteho. Robotin siivousharjoissa on sekoittavat kierteiset harjakset, jotka puhdistavat matot entistä syvemmältä. Yksi suurimmista haasteista imuroinnissa on lemmikkieläinten karvat, mutta uuden kumiharjan avulla nekin poistuvat matolta vaivatta.

Yksi imuroinnin erikoisuuksista on reunojen ja nurkkien puhdistusmekanismi. Kun robotti on tietyn matkan päässä reunoista, sen runko pyörähtää, jolloin kaksi harjaa pääsevät hankalille alueille.

Imuroinnin lisäksi Deebot T20 Omni osaa myös mopata. Tästä vastaavat kaksi pohjassa olevaa 160 kierrosta minuutissa pyörivää moppia.





Robotti tunnistaa matot, joiden kohdalla moppaus keskeytetään ja mopit nousevat 9 millimetrin verran ylös maasta.

Robotti kykenee ylittämään jopa 20 mm:n korkuiset esteet ja kiipeämään useimmille kynnyksille ja matoille.

Deebot T20 Omnin mukana toimitetaan Omni-telakka, joka sisältää kattavasti ominaisuuksia siivousrobotin tarpeeseen.

Omni-telakassa on kuumavesipesutoiminto, joka pesee mopit 55 celsiusasteen vedellä. Kuuma vesi poistaa tehokkaasti pölyn ja tahrat mopeista. Asemassa on myös kuumailmakuivaus bakteerien ja hajujen ehkäisemiseksi.

Lisäksi telakassa on neljän litran puhdas- ja jätevesisäiliöt, suuri kolmen litran kertakäyttöinen pölypussi sekä itsetyhjentyvä pölysäiliö. Telakka tietenkin myös lataa robotin, kun sen 5200 mAh akusta loppuu virta. Tarvittaessa latauksen jälkeen robotti jatkaa puhdistusta siitä, mihin se jäi.





Robotissa on TrueDetect 3D 3.0 -teknologia, joka yhdessä kameroiden ja sensoreiden kanssa tunnistaa ja väistää esteet, kuten pienet lelut ja johdot. TrueMapping 2.0 -tekniikka puolestaan luo kodista 3D-kartan ja tallentaa sen Ecovacsin sovellukseen.

Ecovacs kertoo Deebot T20 Omnin saapuvan Suomessa myyntiin heinäkuun aikana 1099 euron suositushintaan.

Samalla hinnalla myytiin jo tuoretta Roborock S8 Pro Ultraa, joka oli tarjouksessa. Samaan hintaluokkaan kuuluu myös AfterDawnin testaama Roomba Combo j7+.

