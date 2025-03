Suunnitelma Muskin Starlinkin korvaamiseksi Ukrainassa eurooppalaisella vaihtoehdolla etenee

Elon Muskin johtama Starlink on ollut pitkään kriittisen tärkeä tekijä Ukrainan rintamalla. Sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi maahan, on Ukrainan infrastruktuuria tuhoutunut valtavat määrät - ja luonnollisesti myös nettiyhteydet ovat menneet siinä sivussa.

Joten maa on tukeutunut vahvasti Starlinkin tarjoamaan satelliittipohjaiseen nettiyhteyteen, sekä siviilihallinnon että puolustuksensa tukena. Sodan sytyttyä kolme vuotta sitten Musk vastasi Ukrainan avunpyyntöön välittömästi ja Starlinkkejä alettiinkin toimittamaan Ukrainaan pikavauhdilla.

Mutta kolmessa vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon. Musk on onnistunut radikalisoitumaan itse omistamansa sosiaalisen median eli Twitterin vuoksi/ansiosta/avulla.

Nyt Yhdysvallat on katkaissut tai katkaisemassa kaikkea tukeaan Ukrainalle - ja samaan päättyvien tukien joukkoon kuuluvat myös Starlinkin tarjoamat verkkoyhteydet. Osan Starlinkin laitteistoista on Ukrainalle hankkinut Eurooppa, mutta pelkona on, että Yhdysvallat yksinkertaisesti katkaisee Ukrainan verkkoyhteydet, riippumatta siitä, kuka laitteiston on hankkinut.



Tähän ongelmaan on etsitty viime päivinä kuumeisesti ratkaisua ja nyt sellainen näyttää löytyneen. Bloombergin mukaan (maksumuuri) ranskalainen sateliittioperaattori Eutelsat on käynyt aiheesta keskusteluja Euroopan Unionin kanssa.

Eutelsatin omia satelliittiyhteydet tarjoavia terminaaleja on niitäkin käytössä jo nyt Ukrainassa, joten yhtiön teknologia toimii siinä missä Starlinkinkin. Nyt on kyse vain siitä, pystyykö Eutelsat toimittamaan lyhyellä aikavälillä tarpeeksi laitteistoja Ukrainalle, jotta niillä voitaisiin korvata käytössä olevat Starlink-terminaalit.

Aivan Starlinkkiä vastaavaa teknologiaa Eutelsat ei kuitenkaan tarjoa, sillä Eutelsatin satelliitit ovat korkeammalla kiertoradalla, eli ne tarjoavat hitaammat verkkoyhteydet ja pidemmän "pingin" kuin Starlinkin laitteet.

Yhtiön mukaan Ukrainaan tarvitaan noin 40 000 päätettä jos Starlinkit halutaan korvata - ja tuollaisen määrän valmistamiseen kuluu "muutamia kuukausia". Rahoitus valtavaan ponnistukseen tulisi todennäköisesti Euroopan Unionilta ja muilta Ukrainaa edelleen tukevilta demokratioilta.