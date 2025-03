Valoo sai Suomen nopein netti -tunnuksen

Nettiyhteyksien nopeutta ja laatua mittaava Ookla on myöntänyt valokuitu- ja internetoperaattori Valoolle tunnustuksen MWC Barcelona tapahtumassa 4.3.

Ookla anto Valoolle Suomen nopein netti -tunnuksen. Tämä perustuu Speedtest -mittaustyökalun perusteella saatuihin tuloksiin. Valoon mitattu Speed Score on 314,39.

"Valoon voittama Speedtest-palkinto Suomen nopeimmasta kiinteästä verkosta vuoden 2024 kolmannella ja neljännellä neljänneksellä on merkittävä virstanpylväs," sanoo Stephen Bye, Ooklan toimitusjohtaja.

Tulosten perusteella Valoon latausnopeus ylsi 880,06 megabittiin sekunnissa (Mbit/s).Toiseksi nopein netti on Lounealla, joka sai tuloksen 652,45 Mbit/s eli tämän perusteella Valoo on selvästi nopeampi. Telia, Elisa ja DNA ovat nopeudeltaan 500 - 578 Mbit/s.





Myös lähetysnopeuksissa Valoo on selvästi edellä. Se sai tulokseksi 854,71 Mbit/s, kun Lounean nopeus on 630,66 Mbit/s. Valoo tarjoaa tulosten perusteella myös matalimman viiveen, joka on 5,00 ms.

Valoo toi hiljattain kotitalouksien käytettäväksi 8-gigaisen valokuituliittymän.