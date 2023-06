Parhaat näytönohjaimet 2023 - Lista tehokkaimmasta hitaimpaan

Keräämme useista eri tilastoista ja mittaustuloksia listaavasta sivustosta yhteen paketin, joka laittaisi pelikäyttöön tarkoitetut näytönohjaimet selkeään paremmuusjärjestykseen. Kukin mittauksia keräävä tilasto painottaa hieman eri asioita, joten yhdistämällä tilastot saimme koottua varsin mielenkiintoisen listan.

Listaamme jälleen listauksen tehokkaimmista PC-koneiden näytönohjaimista. Pidimme puolentoista vuoden tauon parhaiden näytönohjainten listamme päivittämisestä tammikuun 2021 jälkeen. Tuolloin näytönohjainten saatavuus romahti maailmanlaajuisen komponenttipulan vuoksi ja hinnat karkasivat pilviin. Kesällä 2022 päivitimme listaa, vaikka sirupula edelleenkin heitteli hintoja villisti.

Alkuvuodesta 2023 tilanne on vihdoin rauhoittui, hinnat alkoivat tasaantumaan - ja mukaan tuli vihdoin AMD:n ja NVIDIAn kaveriksi mukaan myös kolmas peluri eli Intel. Kevään 2023 aikana hinnat alkoivat pikkuhiljaa laskea ja kesään 2023 mennessä näyttää vihdoin siltä, että kohtuullisen hyviäkin näytönohjaimia alkaa taas saamaan tolkullisellakin budjetilla.

Listalta löytyvät myös sellaiset näytönohjaimet, jotka eivät ole enää tuotannossa. Halusimme pitää ne mukana listauksessa, jotta mm. käytettyjä komponentteja etsiville on selkeä paremmuuslistaus tarjolla. Joitain aivan vanhimpia näytönohjaimia on listalta kuitenkin jo poistettu, koska niiden vertailu ei ole enää mielekästä - ja vertailulähteemmekään eivät niitä enää sisällytä omiin listoihinsa.

Hintojen suhteen kannattaa huomata se, että listalla olevat hinnat on päivitetty artikkelin päivityshetkellä ja ovat voineet muuttua sen jälkeen merkittävästi - klikkaamalla hinnan yhteydessä olevaa linkkiä voit tarkistaa tuoreimman hinnan. Poistuvien mallien osalta, kuten vaikkapa GeForce 3xxx -malliston tapauksessa, hinnat vaihtelevat loppua kohden hyvinkin villisti.

Projektimme tuloksena on syntynyt metatilasto, joka listaa parhaat näytönohjaimet pelikäyttöön.

Tehokkaimmat näytönohjaimet

Puuttuvat kortit?

Listalta on jätetty tarkoituksella pois ammattikäyttöön tarkoitetut näytönohjaimet, kuten NVIDIAn Quadro-sarjan kortit sekä AMD:n Radeon Pro-kortit. Lisäksi kannettaviin tarkoitetut näytönohjaimet on poistettu listalta nekin. Joitain, listan häntäpäähän sijoittuvia todella, todella vanhoja kortteja saattaa puuttua listauksesta, sillä testaussivustot eivät niitä välttämättä enää listaa omissa taulukoissaan.

Huomioita

Lista ei mitenkään ole absoluuttinen paremmuustilasto, mutta on varsin hyvä suunnannäyttäjä. Se perustuu kolmen eri mittaustuloksia tekevän tahon tilastoihin, yhdistäen niiden keskinäiset sijoitukset. Käytännössä olemme laskeneet kunkin (puhdistetun) tilaston sijoitukset kullekin kortille ja laskeneet sijoitusten keskiarvon. Tämän keskiarvon mukaan oma tilastomme määräytyy.





Erot joidenkin korttien sijoituksissa ovat hiuksenhienoja, joten kannattaa tutkia ehdottomasti myös korttien hintoja, eikä tuijottaa pelkästään listan sijoitusta.

Huomattavaa on myös se, että kaikilla listalla olevilla korteilla nykyaikaiset pelit pyörivät sulavasti 1080p / FullHD -tarkkuudella. Tehoja tarvitaan lisää vasta, kun näytön tarkkuutta nostetaan tätä suuremmaksi, otetaan käyttöön toinenkin näyttö peleissä (jotka sellaista tukevat), nostetaan virkistystaajuutta tavanomaista 60 Hz ylemmäs tai otetaan käyttöön tulevia, vieläkin raskaampia pelejä.

Hinnat on tarkistettu käsipelillä kotimaisesta hintavertailupalvelusta Hintaoppaasta, joka listaa käytännössä kaikki kotimaiset elektroniikkaa myyvät verkkokaupat palvelussaan. Hinnat voivat olla välillä hyvinkin erikoisia, mutta syynä on usein vanhan varaston poisto - tai tilanne, että jälleenmyyjä on ostanut nipun kalliita näytönohjaimia varastoon ja toivoo edelleen saavansa niistä omansa pois, vaikka todellinen hinta olisi jo laskenut.

Lähteet

Tilastomme on siis ns. meta-analyysi kolmen eri lähteen tilastoista. Käytimme lähteinä näitä sivustoja:

