Posti alkaa profiloimaan käyttäjiään - näin estät

Posti on päättänyt muuttaa käyttöehtojaan OmaPostin käyttäjien osalta. Yhtiön käyttöehdot ja tietosuojaseloste muuttuvat 20.5.2025.

Muutoksen yhteydessä Posti ryhtyy profiloimaan käyttäjiään, eli käyttää asiakkaista keräämäänsä tietoa hyväksi ja ryhmittelee asiakkaita tietojen pohjalta. Postin mukaan profilointia käytetään palvelujen parempaan kohdennukseen, mutta myös mainontaan.

Posti käyttää käyttöehtojensa muutoksen yhteydessä ns. oikeutetun edun periaatetta eli kaikki OmaPostin käyttäjät siirtyvät automaattisesti profiloinnin piiriin, ellei profiloinnista erikseen kieltäydy.

Profiloinnin luontiin käytetään asiakkaan laajoja tietoja Postilta, eli asiakkaista luodaan profiileja mm. sen mukaan keneltä he saavat paketteja ja kirjeitä, kenelle he itse lähettävät paketteja ja kuinka usein saapuvat lähetykset ovat tullattavia (eli ETAn ulkopuolelta saapuvia).



Postin oman tiedotteen mukaan:

Käytämme näitä tietoja muiden asiakastietojesi ohella liiketoimintamme suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä tilastointiin ja raportointiin. Käytämme tietoja myös palveluistamme tiedottamiseen ja markkinointiin. Tämä henkilötietojen käsittely perustuu sähköisen suoramarkkinoinnin osalta suostumukseesi, muilta osin Postin oikeutettuun etuun.

Posti ei voi pelkkään oikeutettuun etuun pohjautuen mitä ilmeisimmin myydä profiilitietoja ulkopuolisille tahoille, mutta se voi kohdentaa omien palveluidensa mainontaa kerättyjen tietojen perusteella. Uusitusta tietosuojaselosteesta ei selviä aivan yksiselitteisesti sitä, kohdentaako Posti jatkossa myös ulkopuolisten Postilta ostamaa mainostilaa Postin asiakastietojen perusteella.

Profiloinnista voi kieltäytyä kirjautumalla OmaPostiin joko mobiilisovelluksen kautta tai selaimella. Selaimella, kirjautumisen jälkeen, asetukset löytyvät osoitteesta my.account.posti.fi/settings. Sieltä uutena löytyy kohta Profilointi:

Ottamalla kyseisestä kohdasta ruksin pois ja valitsemalla aivan sivun alareunasta kohdan Tallenna muutokset, kieltäytyy Postin profiloinnista.

OmaPostin kännykkäsovelluksessa saman asetuksen löytää valitsemalla sovelluksen alareunasta kohdan Asetukset. Sen jälkeen on valittava kohta Omat tiedot. Sen jälkeen sivun alareunasta on napautettava kohtaa Muokkaa tietoja. Tämän jälkeen esiin aukeavassa Tilitiedot -näkymässä on napautettava oikeasta yläkulmasta löytyvää valikkoa ja valittava sieltä kohta Asetukset. Sieltä aukeavasta näkymästä löytyy sivun puolivälin tienoilta samainen kohta kuin yllä olevassa ruutukaappauksessa, eli tästä Profilointi-kohdasta ruksin poistaminen, poistaa profiloinnin käytöstä. Lopuksi täytyy kuitenkin muistaa kelata aivan sivun alareunaan ja painaa Tallenna muutokset -painiketta, sillä muutoin tehdyt muutokset eivät astu voimaan.