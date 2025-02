Suomessa siitä "riemusta" ei vielä nautita, mutta lähes koko muu maailma on jo kokenut suuren mullistuksen Googlen hakukoneessa.

Lähes kaikissa maailman maissa, Euroopan Unionia lukuunottamatta, Google ei enää nykyisin tarjoa lainkaan linkkejä oletusarvoisina hakutuloksina - vaan tekoälyn luoman vastauksen siihen, mitä käyttäjä oli etsimässä.

Mutta amerikkalaisen mainosjätin tekoäly vaikuttaa olevan myös hyvin puritaaninen, sillä käyttäjät ovat löytäneet kikan, jolla tekoälystä pääsee eroon.

Mitä ikinä olitkaan hakemassa Googlesta, pääsee tekoälystä eroon lisäämällä sanan fucking*. Tällöin Google näyttää hakutuloksina perinteisen hakutulosten linkkilistan, tekoälytiivistelmän sijaan.

Itse asiassa lähes mikä tahansa "tarpeeksi ruma" kirosana tuntuu aiheuttavan saman reaktion, eli tekoäly kieltäytyy kommentoimasta hakutuloksia omalta osaltaan - ja antaa sen sijaan perinteisen linkkilistan.



Eli amerikkalaisessa Googlessa haku "When is the next Super Bowl?" palauttaa tekoälytiivistelmän, kun taas "When is the next fucking Super Bowl?" tarjoilee hakutuloslistan.

Syynä tähän on mitä ilmeisimmin se, että järkevän vastauksen antamiseksi Googlen tekoäly joutuisi itsekin kiroilemaan - ja se pyrkii välttelemään kiroilua viimeiseen saakka. Eli esimerkissämme Googlen Gemini -tekoäly ei missään nimessä halua joutua vastaamaan "The next fucking Super Bowl is...".