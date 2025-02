Bitcoin ei ole enää virallinen maksuväline El Salvadorissa

Köyhä Keski-Amerikassa sijaitseva El Salvador repäisi vuonna 2021 ja kryptovaluutta bitcoinista tuli maan virallinen valuutta.

Maalla ei ollut ollut lainkaan omaa valuuttaa vuosikausiin, johtuen maan epävakaasta taloustilanteesta. Sen sijaan Yhdysvaltain dollarista oli tullut maan de facto virallinen valuutta jo kauan ennen vuotta 2021.

Bitcoin ei syrjäyttänyt dollaria, vaan se tuli sen rinnalle käyttöön, toiseksi maan viralliseksi valuutaksi. Järjestelmä toimi niin, että elsalvadorilaiset pystyivät asentamaan Chivo-virtuaalilompakon puhelimeensa, jolla maksut tapahtuivat.

Tilannetta edesauttoi se, että El Salvador on yksi niistä monista maailman maista, joissa valtaosalla ihmisistä ei ole lainkaan pankkitiliä. Pankkitilin puute on synnyttänyt ympäri maailmaa hyvin erikoisia tilanteita, sillä mm. useat Afrikan maat hyppäsivät mobiilimaksamiseen jo vuosituhannen alussa, kauan ennen älypuhelinten tuloa - ja ovat monessa suhteessa edelleen valovuoden edellä useimpia länsimaita. Näissä maissa mobiilioperaattorit käytännössä ryhtyivät eräänlaisiksi yksinkertaistetuiksi pankeiksi, joissa rahaa talletetaan asiakkaiden kännykkänumero-"tilille".



Nyt kuitenkin El Salvadorin kokeilu on tullut osittaiseen päätökseen. Maan taloustilanne on mennyt viime vuosina aina vain pahempaan suuntaan ja hiljattain El Salvador on sopinut lainaehdoista Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa, jolla maa pyrkii tasapainottamaan taloustilannettaan. Sopimuksen yhteydessä maan parlamentti päätti lopettaa bitcoinien laillisen aseman dollarin rinnalla, sillä maan talouden sitomista erittäin hurjasti vaihtelevaan bitcoinin kurssiin pidettiin liian riskialttiina, jotta maa selviäisi IMF:n lainaehdoista jatkossakin.

Aivan täysin El Salvador ei bitcoineista luovu, vaan maa aikoo edelleenkin pitää isohkoa bitcoin-pohjaista "valuuttarahastoa" hallussaan. Mutta yritysten ja viranomaistahojen ei ole enää pakko hyväsyä bitcoinia laillisena maksuvälineenä, kuten vuodesta 2021 lähtien on täytynyt tehdä. Myöskään verojen maksaminen bitcoineilla ei ole enää mahdollista.

Bitcoinien käytöstä ei vajaan neljän vuoden kokeilun aikana tullut koskaan valtavirtaa tavallisten elsalvadorilaisten keskuudessa, sillä vain noin 12 prosenttia väestöstä käytti sitä.