Wikipedian ja Mozillan avainhenkilöt mukana hankkeessa, jossa luodaan "miljardöörivapaata somea"

Sosiaalisen median jätti Meta ilmoitti viime viikolla hyppäävänsä täysin rinnoin Elon Muskin tielle. Yhtiö päätti lakkauttaa mm. valeuutisten kontrolloinnin kaikilla alustoillaan Yhdysvalloissa.

Asiasta tiedotti Metan perustaja, Mark Zuckerberg, joka on julkisesti siirtynyt tulevan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattajaksi. Laitaoikeisto on jo pitkään vaatinut sosiaalisen median palveluita sallimaan myös "vaihtoehtoisten totuuksien" levittämisen alustoillaan - sananvapauden nimissä.

Nyt verkon kansalaisaktivistit koettavat löytää yhtä, yhtenäistä tahoa, jonka taakse siirtyä rakentamaan eräänlaista "miljardöörien päähänpistoista vapaata" alustaa. Mastodon oli pitkään lupaus tällaisesta alustasta, mutta se ei koskaan oikein lunastanut paikkaansa käyttäjien keskuudessa.

Nyt useat merkittävät tahot ovat päättäneet lähteä tukemaan AT Protocol -hanketta, joka toimii vauhdilla kasvavan BlueSkyn moottorina. AT Protocol on hajautettu sosiaalisen median palvelu, jonka isona erona Mastodonin käyttämään ActivityPubiin pidetään sitä, että AT Protocol mahdollistaa oman sisällön mukaanottamisen, jos jokin protokollaa käyttävä instanssi alkaa sekoilemaan liian pahasti.



Eli AT Protocol mahdollistaa sen, että yksikään yksittäinen taho ei voi omilla päätöksillään "pilata" sosiaalisen median palvelua, koska käyttäjät voivat pakata koko digitaalisen omaisuutensa mukanaan ja siirtää sen toiselle AT Protocolia käyttävälle alustalle.

Hanke on kerännyt tuekseen mm. Mozillan johtajan Mark Surmanin ja Wikipedian perustajan Jimmy Walesin.

Free Our Feeds on siis varainkeruuhanke, jossa pyritään keräämään neljän miljoonan dollarin potti säätiölle, joka vastaisi AT Protocolin kehityksestä. Hanke kerää lahjoituksia jo nyt.

AfterDawnin virallinen tili löytyy BlueSkysta, kuten myös Metan Threadistakin.