Microsoftin Windows 365 Link -tietokone suoratoistaa Windowsia pilvestä

Elämme eräänlaista historian uusintakierrosta, jo kolmatta tai neljättä kertaa tietokoneiden elinkaaren aikana. Sillä Microsoft julkisti juuri oman pöytätietokoneensa, joka kuulostaa hyvinkin tutulta kaukaa historian hämäristä.

Windows 365 Link on pikkuruinen pöytätietokone, kooltaan vain 12 senttimetriä kanttiinsa ja korkeuttakin on vain 3 senttimetriä. Koneen sisuksista löytyy Intelin suoritin, 8 gigatavua käyttömuistia sekä 64 gigatavua tallennustilaa.

Koneen teknisillä tiedoilla ei ole oikeastaan mitään merkitystä, sillä tietokone ei pyöritä lainkaan "oikeaa" käyttöjärjestelmää.

Sen sijaan Windows 365 Link kytkeytyy suoraan verkkoon ja käyttää Microsoftin pilvipalvelimilla olevaa Windows 11 -käyttöjärjestelmällä varustettua virtuaalista tietokonetta. Tuon pilvitietokoneen kuva peilataan verkon yli reaaliajassa käyttäjän Windows 365 Link -koneelle.

Laite itsessään maksaa Yhdysvalloissa 349 dollaria (noin 331 euroa), mutta koska laitteella ei itsessään sinänsä tee mitään, se vaatii rinnalle Windows 365 pilvitietokoneen tilauksen.



Tilaushinnat riippuvat sopimustyypistä ja siitä, miten järeää tietokonetta haluaa käyttää: jos nuhaisin malli kelpaa, on pilvessä tarjolla 4 gigatavun käyttömuistilla, kahdella virtuaaliprosessorilla ja 64 gigatavun tallennustilalla varustettu malli, joka maksaa yritysasiakkaille halvimmillaan 28,30 euroa/kk.

Järeimmillään tarjolla on 64 gigatavun käyttömuistilla, 16 virtuaalisuorittimella ja teratavun tallennustilalla varustettu pilvitietokone, jonka käyttö maksaakin jo 318,40 euroa/kk.

Luonnollisesti Windows 365 Link on tarkoitettu yritysasiakkaille - ja nimenomaan isoille yrityksille. Yrityksille fyysiset tietokoneet ovat useimmiten rasite, jonka hallinnointi on usein ulkoistettu leasing-yhtiöille. Tähän rakoon Microsoft pyrkiikin iskemään täysin virtuaalisella pilvitietokoneellaan, jota voi päivittää nappia painamalla ja joka on fyysisesti Microsoftin palvelinkeskuksessa sijaitseva - eli sen tuki, jne on kaikki suoraan Microsoftin käsissä.

Microsoft kehuu laitteen esittelyssä mm. tietoturvaa, joka paranee, kun loppukäyttäjän laitteella ei ole lainkaan mitään tiedostoja, vaan kaikki data on turvallisesti yrityksen omassa pilvessä.

Ideahan ei ole sinänsä uusi. Muinoin, 1970-luvulla ja sitä aiemmin, tietokoneet olivat keskiverron yksiön kokoisia jättiläisiä ja niihin kytkeydyttiin "tyhmillä" päätelaitteilla. Samaisia päätelaitteita oli käytössä vielä pitkään mm. yliopistomaailmassa Suomessakin, jossa pääte toimitti lähinnä näytön ja näppäimistön virkaa ja kaikki laskenta tapahtui palvelimella.

Yksi IT-alan entisistä jättiläisistä, Sun, halusi rakentaa 1990-luvun lopulla hyvin paljon Microsoftin ideaa muistuttavan Network Computerin eli tuttavallisemmin NC:n. Sen idea oli käytännössä täsmälleen sama kuin Windows 365 Linkin, joskin sen aikaisilla hitailla verkkoyhteyksillä osa logiikasta oli jätetty edelleen loppukäyttäjän laitteen varaan.



Myös Googlen Chromebookit ovat osittain verkkopäätteitä nekin, joskin sovellukset käyttävät käyttäjän oman tietokoneen resursseja jossain määrin, verkkosivuina toteutettujen sovellusten pyörittämisen.

Windows 365 Link ei sinänsä yllätä, sillä pilvi on haukannut vauhdilla itselleen markkina-asemaa mm. pelaamisessa. Microsoftin oma pilvipelipalvelu Xbox Cloud Gaming on ollut olemassa jo vuodesta 2020 ja Nvidian pilvipelipalvelu GeForce Now on sekin jo tuttu juttu. Niissä idea on täsmälleen sama: pelit pyörivät jossain palvelinsalissa ja pelaaja voi pelata 4K-tarkkuuden pelejä, vaikka oman kotitietokoneen tehot eivät sellaisen pyörittämiseen mitenkään riittäisi.

Microsoft kutsuu konseptiaan Cloud PC:ksi.