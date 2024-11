Facebookiin ja Instagramiin saapuvat mainoskatkot

Facebookin emoyhtiö Meta on vääntänyt kättä Euroopan Unionin kanssa alustojensa mainonnan kohdentamisesta jo pitkään.

Taustalla on se, että Facebookin ja Instagramin tapa käyttää käyttäjistään kerättyä tietoa mainonnan kohdentamiseksi on todettu EU:n tuomioistuimessa laittomaksi. Ongelmana on ollut se, että omien tietojen käytöstä mainosten kohdennukseen ei ole voinut kieltäytyä.

Joten Metan piti kehittää ratkaisu, joka mahdollistaisi Facebookin ja Instagramin käytön jatkossakin, mutta ilman kohdennettua mainontaa.

Vuosi sitten, marraskuussa 2023, yhtiö sitten julkaisikin oman ratkaisunsa asiaan: maksullinen, mainosvapaa Facebook. Hinta asettui Suomessa 10 euroon kuukaudessa ja jos halusi tilauksellaan mainokset pois myös toisesta Metan palvelusta (eli sekä Facebookista että Instagramista), hinta hyppäsikin jo 16 euroon kuukaudessa.

Idea nosti yksityisyysjärjestöt takajaloilleen ja yleinen linja olikin, että yksityisyys ei voi olla asia, joka pitää ostaa itselleen. Euroopan Unionin päätti keväällä, että se on samaa mieltä.

Euroopassa siis kaikkeen henkilökohtaisen tiedon käsittelyyn tarvitaan kuluttajan nimenomainen, erikseen antama suostumus. Ja EU:n mielestä se ei voi olla suostumus kohdennetulle mainonnalle, että käyttäjä ei ole valmis maksamaan palvelulle rahaa.

Nyt Meta on kehittänyt uuden, kolmiportaisen vaihtoehdon eurooppalaisia kuluttajia varten.

Mainosvapaan Facebookin hinta laskee aiemmasta kymmenestä eurosta ja uusi hinta mainosvapaalle palvelulle on 5,99 euroa/kk. Hinnalla saa jommankumman, joko Facebookin tai Instagramin mainosvapaaksi. Jos haluaa poistaa mainokset molemmista, hintaan lisätään 4 euroa/kk päälle, eli koko mainosvapaan paketin hinta asettuu kymmeneen euroon kuukaudessa.

Tämän lisäksi Meta tarjoaa nyt eurooppalaisille kuluttajille vaihtoehdon, jossa he voivat jatkaa palvelun käyttöä ilmaiseksi, mutta ilman kohdennettuja mainoksia. Tällöin mainonta pohjautuu puhtaasti siihen, mitä käyttäjän syötteessä sillä hetkellä näkyy - eli toimii samalla tavalla kuin vaikkapa Googlen hakukoneen mainonta vielä joskus 20 vuotta sitten, ennen kuin Googlekin ryhtyi käyttämään kuluttajien käyttäytymisdataa mainosten kohdennukseen.

Mutta samaan hengenvetoon Meta kertoo, että kohdentamattoman mainosmallin valitseville kuluttajille tullaan tuomaan käyttöön kokonaan uusi mainosmuoto: mainoskatkot.

Kyseiset mainoskatkot ovat monista kännykkäsovelluksista - ja varsinkin kännykkäpeleistä - tuttuja, eli ne pysäyttävät kaiken sen, mitä käyttäjä oli Facebookissa tai Instagramissa tekemässä ja peittävät koko ruudun. Mainokset kestävät tyypillisesti jotain viiden ja kolmenkymmenen sekunnin väliltä ja niitä ei yleensä voi ohittaa lainkaan.

Alla kuvakaappaus siitä, miltä valinnat näyttävät Facebookin kännykkäsovelluksessa.





Ensin Facebook antaa valita, haluatko maksaa mainosvapaasta Facebookista vai jatketaanko mainoksilla:

Tämän jälkeen, kun on valittu mainosrahoitteinen malli, pitää valita halutaanko antaa Metalle kaikki henkilökohtaiset tiedot käyttöön mainonnan kohdentamiseksi vai ei:

Jos valitsee kohdentamattomat mainokset, kertoo Facebook vielä (hieman kryptisesti) sen, mitä valinta käytännössä tarkoittaa:

Eli "räätälöidyt" mainokset tarkoittavat siis sitä, että Meta saa käyttää kaikkia kuluttajasta keräämiään tietoja mainosten kohdentamiseen. "Ei-räätälöidyt" mainokset ovat puolestaan niitä, joissa on mahdollista nähdä "mainoskatkoja" kesken palvelun käytön, mutta omia tietoja ei välitetä mainostajille eikä mainoksia kohdenneta henkilökohtaisten tietojen perusteella.

Käytännössä Meta on tehnyt "mainoskatkoillaan" valinnan sellaiseksi, että suurin osa kuluttajista antaa mieluummin henkilötietonsa ja mummonsa henkilötunnuksenkin Metan käyttöön kuin valitsee yksityisyyden kannalta paremman vaihtoehdon - koska sen mukana tulevat mainoskatkot.