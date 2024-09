Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI arvostelu - erinomainen robotti-imuri, joka osaa lähes kaiken mahdollisen

Saimme jo etukäteen, kesällä 2024, testiin Samsungin elokuussa 2024 julkaistun robotti-imurin, jolla yhtiö pyrkii haastamaan roboimureiden markkinajohtajat.

Nimihirviö Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI haastaa siis kiinalaiset robotti-imurivalmistajat niiden omilla aseilla - eli tuomalla samaan pakettiin käytännössä kaiken mahdollisen modernin teknologian.

Arvosteluhetkellä muhkealla 1300 euron hintalapulla varustettu Samsungin uutuus on moppaava, esteitä väistelevä, pölysäiliönsä itsestään tyhjentävä, omat moppinsa pesevä robotti-imuri. Eli se sisältää kaikki uutuudet ja innovaatiot, mitä roboimureihin on viimeisen neljän vuoden aikana keksitty.

Kuten tavallista, emme tyydy lyhyisiin, näytösluontoisiin "testeihin", vaan pistimme Samsungin tositoimiin kolmen kuukauden ajaksi. Koko testijakson ajan Samsung Bespoke Jet Bot Combo oli yhden tavallisen suomalaiskodin ainoa lattioiden siivoukseen käytetty työkalu. Robo pistettiin töihin aina kuin vain suinkin sopiva hetki osui kohdalle - ja kaikki kommellukset ja onnistumiset kirjattiin ylös.

Rakenne ja ominaisuudet

Itse robotti on täsmälleen tyypillisen robotti-imurin näköinen, eli pyöreä kiekko. Samsungille tuttuun tapaan robottia on saatavilla vain luonnonvalkoisena.

Robon päältä aukeaa myös kansi, jonka alta paljastuu robotin sisäinen pölysäiliö. Mutta testilaitteemme tapauksessa sisäisellä pölysäiliöllä ei ole juurikaan merkitystä, koska robo osaa kipata kyseisen pölysäiliön sisällön itsestään telakkaan.

Pohjasta roboimureista paljastuukin nykyisin jo paljon enemmän kuin päältä päin. Niin tässäkin tapauksessa.

Samsung on jostain syystä päätynyt käyttämään yhtä, ns. yhdistelmätyyppistä siivoustelaa robotissa. Eli pohjasta löytyy vain yksi leveä, pyörivä siivoustela, joka on itsessään tehty silikonista, mutta jossa on lisäksi harjaksia mukana.

Ratkaisu vaikuttaa hieman erikoiselta, sillä olemme testeissämme todenneet parhaaksi siivoustelojen malliksi kaksi erisuuntiin pyörivää pelkästään silikonista tehtyä siivoustelaa.

Mutta tietysti suurimman huomion pohjasta varastavat kaksi pyöreää moppaustyynyä. Ne ovat päällisin puolin täsmälleen samanlaiset kuin vaikkapa aiemmin testaamissamme Dreamen imurissa tai vaikkapa Ecovacs Deebot X2:ssa.

Ilahduttava piirre pohjassa on aavistuksen verran tavallista pidempi sivuharja, jolla imuri siivoaa seinänvierustat ja nurkat.

Keulasta löytyy Samsungin "silmät" eli kamera, jolla robotti tarkkailee siivousalueita ja pyrkii havaitsemaan lattialle unohtuneita esteitä.

Robotin päällä tököttää kaiken koristeena lidar-valotutka, jota Samsung käyttää navigointiin ja huoneiden hahmottamiseen.

Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI tekniset tiedot

Imuteho 6000 Pa Akkukesto 180 minuuttia Latausaika 300 minuuttia Robotin mitat 35,9 x 36,4 x 10 cm

(leveys, syvyys, korkeus) Toiminnot tyhjentää pölysäiliönsä itse

pesee omat moppinsa

väistelee lattialla olevat esteet Puhtaan veden säiliö 4 litraa Likavesisäiliö 3,6 litraa Telakan koko 44,4 x 54,7 x 51 cm

(l x k x s) Hinta arvosteluhetkellä 1300 euroa

Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI hinnat:

Samsungin lataustelakka

Nykyisin robotti-imurin kiinteä taistelupari on aina vain monimutkaisemmaksi ja isommaksi kokonaisuudeksi kasvava lataustelakka. Niin Samsunginkin tapauksessa, sillä telakan ulkomitat ovat 44,4 x 54,7 x 51,0 cm (l x k x s).

Samsungin telakka on massiivinen, mutta hyvästä syystä. Telakan päältä aukeaa kolme eri luukkua, joista kaikilla on eri käyttökohteensa.

Oikeanpuolimmainen lohko on varattu pölypussille, johon telakka imaisee automaattisesti robotin sisäisen pölysäiliön sisällön, kun robo palaa takaisin latautumaan.

Keskeltä löytyy puolestaan puhtaan veden säiliö, joka on varsin kunnioittavan kokoinen, vetäen 4 litraa vettä sisäänsä. Vasemmasta reunasta löytyy sitten vastaavasti likaiselle vedelle tarkoitettu saavi, joka vetää 3,6 litraa likavettä.

Robotille varatusta kolosta löytyy vesialusta, jossa robotti käy pesemässä omat moppilevynsä siivousten välillä ja lopuksi.

Robo osaa myös tarvittaessa jättää moppilevyt pesäänsä odottelemaan, jos tehtävänä on suorittaa ainoastaan asunnon imurointi.

Käyttöönotto ja sovellus

Vähemmän yllättäen Samsungin uutuuskin on ns. connected eli se vaatii kunnolla toimiakseen WiFi-verkon siivouskohteesta sekä älypuhelimen, jolla robottia jatkossa ohjeistetaan.

Käyttöönotto alkaakin käytännössä sillä, että robotille etsitään ensin sopiva sijainti ja laitetaan se latautumaan - ja tämän jälkeen asennetaan Samsungin Smart Home -sovellus, jolla robotin ohjaus tapahtuu. Samaa sovellusta käytetään kaikkien muidenkin Samsungin älykodin laitteiden ohjaamiseen, joten sovellus saattaa hyvinkin olla jo asennettuna monen potentiaalisen ostajan puhelimesta.

Kun yhteys robotin ja puhelimen välillä on muodostettu ja robotissa on tarpeeksi virtaa, se voidaan komentaa kartoittamaan siivottavaa kotia.

Tässä vaiheessa kotoa pitäisi avata kaikki väliovet ja nostella kaikki mahdolliset esteet pois lattialta, jotta robo pääsee nuuskimaan asunnon kaikki nurkat. Kartoitus on todella nopea prosessi, kestäen vain muutamia minuutteja, korkeintaan vartin isommassakaan kodissa.

Kun kartat on luotu, voi robotin asetuksia alkaa säätämään toden teolla. Aivan ensimmäiseksi kannattaa muokata luotua karttaa ja jakaa koti erillisiin huoneisiin. Huonejako mahdollistaa jatkossa sen, että robottia voi komentaa siivoamaan vain halutun huoneen tai halutut huoneet, koko asunnon sijaan.

Lisäksi robotille voi antaa tarkempia siivousohjeita huonekohtaisesti, eli tietyn huoneen osalta voi kertoa, että kyseinen huone pitää ainoastaan imuroida, eikä koskaan mopata.

Asetuksia Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI:sta löytyy vaikka muille jakaa, kuten tämän tyyppisissä robotti-imureissa yleensäkin. Asetuksista tietysti tärkeimmät koskevat ajastuksia, jotka kannattaakin laittaa kuntoon heti robotin käyttöönoton jälkeen.

Mutta sen lisäksi säätöä voi tehdä vaikkapa moppausnopeuden suhteen, käytetyn veden määrän osalta, siivouskertojen osalta, jne. Asetuksista kenties eniten huomiota kiinnittäisin kohtaan, josta voidaan säätää esteiden väistelyn herkkyyttä: säätämällä herkkyyden suureksi, robotti väistelee varmemmin kaikki lattialle unohtuneet esteet, mutta samalla saattaa jättää suurempia alueita kodista siivoamatta, erehtyen pitämään jotain "ei esteitä" esteinä.

Samsungin Smart Home ei ole maailman intuitiivisin valikkorakenteiden osalta, mutta on mielestäni silti aavistuksen verran selkeämpi kuin useimpien kiinalaisvalmistajien (Ecovacs, Xiaomi, Roborock) vastaavat sovellukset.

Vaikka Samsung Smart Home itsessään on suomennettu, ei robotti-imuria ohjaavaa osaa ole käännetty suomeksi lainkaan. Eli robotin hallintaa varten pitää osata englantia.

Samsungin siivoustulos

Samsungin imurissa on vain yksi siivoustela pohjassa, joka yleensä vihjaa korkeintaan keskiverrosta imurointituloksesta, etenkin mattojen osalta. Mutta Bespoke yllätti positiivisesti tässä mielessä ja myös imuri sai kiitettävällä tasolla imaistua lian pois myös matoilta.

Ilahduttavan pitkä sivuharja puolestaan auttoi seinänvierustojen ja nurkkien siivouksessa - joka yleensä korostuu ongelmakohtana etenkin keittiössä. Aina toisinaan yhden imurointikerran jälkeen nurkkiin saattoi joku murunen tai pölyhiukkanen jäädä, mutta viimeistään seuraavalla siivouskerralla Samsung oli imaissut nekin sisäänsä.

Eli käyttämällä roboimuria "oikein" eli säännöllisesti, jopa päivittäin, pysyi asunto Samsungin imuroimana erittäin siistinä.

Moppauksen osalta olemme vuodesta 2023 tutustuneet Samsungin kaltaisiin roboimureihin, joissa perinteinen perässä vedettävä, varsin hyödytön moppausliina on korvattu pyörivillä moppaustyynyillä.

Ratkaisu toimii myös Samsungin kanssa erinomaisesti ja moppauksesta on oikeasti iloakin. Jo pelkästään Samsungin likavesisäiliön veden väri todisti omalta osaltaan sitä, että lattioista todellakin oli saatu irti likaa vielä imuroinnin jälkeenkin.

Samsung Bespoke Jet Bot Combo tunnisti matot varsin hyvin ja osasi nostaa moppaustyynyjään aina maton kohdalle osuessaan, eli matotkaan eivät kastuneet asuntoa moppaus + imurointi -yhdistelmällä siivotessa.

Matot, huonekalut ja esteet

Samsungissa on "tekoälyllä" eli oikeammin koneoppimisella ja kameralla toimiva aktiivinen esteiden väistely. Eli robotti näkee jatkuvasti ympäristönsä ja pyrkii ymmärtämään ympärillä olevista asioista ne, joita sen pitäisi väistää.

Tässä suhteessa Samsungin teknologia osoittautui selkeästi pätevämmäksi kuin vaikkapa aiemmin testaamamme Ecovacs Deebot X2:n tai Roborock S8 MaxV Ultran vastaavat. Siinä missä Ecovacs ja Roborock onnistuivat omien testijaksojensa aikana syömään useammankin kerran kengännauhat ja latausjohtoja, kompastui Samsung koko testijaksomme aikana syömään vain yhdet kengännauhat (ja ne se söi kahdesti) ja kerran se haukkasi hieman ilmassa roikkuneen latausjohdon itselleen.

Eli aivan aukoton Samsunginkaan esteiden tunnistus ei ollut, mutta merkittävästi parempi kuin kiinalaiskilpailijoilla. Ainoastaan Roomba j7+ on testeissämme osannut väistellä vielä Samsungiakin paremmin esteitä.

Huonekalujen osalta Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI oli jopa hämmentävän hyvä. Testikohteessamme on robotti-imureiden painajainen, eli ruokailuryhmä, jossa tuolien jalat ovat lattian myötäiset ja lisäksi ne ovat kromattuja. Eli myös esteitä väistelevien robottien kamerat sekoavat yleensä kromipinnan aiheuttamista heijastuksista ja ennemmin tai myöhemmin robotit killuvat tuolin jalan päällä jumissa.

Samsungkaan ei ollut aivan täydellinen erilaisten ongelmakohtien kanssa, mutta edellämainittujen keittiöntuolien kanssa se pärjäsi paremmin kuin yksikään testaamistamme robotti-imureista aiemmin. Samsung joutui testijakson aikana vain kahdesti tuolien saaliiksi, mutta kaikki muut kerrat se joko tunnisti tuolit esteiksi ja väisti niitä - tai onnistui pyristelemään itsensä "vapaaksi" jouduttuaan kiipeliin tuolien kanssa.



Kuvassa Samsung on rutannut sen verran taidokkaasti keittiön maton, että robotti ei pääse enää takaisin latausasemalleen

Toinen roboimureiden kipupiste ovat kevyet matot, jotka lähtevät liikkumaan ja muuttuvat mattokasaksi, jos niitä vähänkään työntää väärässä kulmassa. Tähän ongelmaan myös Samsung kompastui - useammankin kerran. Oli hieman tuurista kiinni, missä kulmassa robotti osasi eteisessä piilevää mattoansaa lähestymään - toisinaan matosta selvittiin mainiosti ja toisinaan taas se ryttääntyi läjäksi, jonka ohi robo ei enää päässyt kulkemaan.

Täydelliseen itse aiheutettuun jumiin Samsung ei kuitenkaan mattojen kanssa joutunut, joka on sinänsä jo hatunnoston arvoinen suoritus - sillä kokoelmassamme on kymmeniä kokemuksia roboista, jotka ovat rytänneet mattoja kasoiksi, kiivenneet kasan päälle ja jääneet jumiin sinne.

Kaiken kaikkiaan Samsung oli hyvin, hyvin lähellä erinomaista suoritusta erilaisten kodista löytyvien esteiden osalta. Mutta aivan pomminvarma se ei edelleenkään ole ja uskoisin, että kodissa, joka on täynnä kevyitä räsymattoja, myös Samsung olisi vähintäänkin kerran viikossa jonkinlaisissa ongelmissa.

Melu

Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI ei ole maailman hiljaisin roboimuri, mutta ei myöskään äänekkäin, mitä olemme testanneet. Imuroidessa melutaso on kuitenkin roboimureille tuttuun tapaan sen verran rasittavaa, että en koskaan laittanut robottia imuroimaan ollessani itse testikohteessa, vaan robo jätettiin aina työskentelemään tyhjään asuntoon. Samsung itse kertoo robotin melutasoksi 74 dB(A).

Suurin meteli robosta kuitenkin pääsee, kun se tyhjentää oman pölysäiliönsä. Meteli on varsin korvia huumaava, mutta ei onneksi kestä kovin kauaa.

Aivan siivouksen lopuksi robotti aloittaa moppityynyjen kuivattamisen - aivan kuten vaikkapa hiljattain arvostelemamme Roborockikin. Kuivaus kuulostaa vähän samalta kuin kiertoilmauuni, eli suhteellisen hiljainen hurina, jossa telakka puhaltaa kuivaa ilmaa moppityynyille. Prosessi on tietysti tärkeä, jotta moppeihin ei alkaisi kasvamaan bakteerikasvustoa tai muuta epämiellyttävää.

Moppien kuivaus kestää kahdesta neljään tuntia (keston voi itse valita kyseiseltä väliltä, mutta sitä ei voi kytkeä kokonaan pois). Hurina ei sinänsä häiritse, mutta miettisin robotin sijoittelua hurinan vuoksi tarkkaan - vaikkapa elokuvaa katsottaessa en haluaisi robon olevan hurisemassa samassa huoneessa. Ja luonnollisestikaan en haluaisi kuivauksesta syntyvää hurinaa kuunnella makuuhuoneessa.

Akkukesto ja latausnopeus

Samsung lupaa Bespoke Jet Bot Combo AI:n akun kestävän 180 minuuttia yhdellä latauksella, mutta arvio on hieman optimistinen, sillä moppaus+imurointi -yhdistelmä vaikutti kuluttavan akkua hieman tuota enemmän. Käytännössä robo pääsi kuitenkin säännöllisesti noin kahden tunnin työsuoritukseen yhdellä latauskerralla.

Yhdellä latauskerralla 60m2 kerrostaloasunto onnistuttiin siivoamaan kahteen kertaan helposti ja akkua jäi vielä ylikin. Arvioisimme, että akku riittäisi kerralla noin 150m2 lattiapinta-alan siivoamiseen yhdellä latauksella. Mutta näppituntuma on vain arvio, sillä jokaisessa kodissa on erilainen pohja, erilaiset huonekalut, jne jotka saattavat muuttaa tilannetta merkittävästikin.

Lataus on myös Samsungissa varsin hidasta, kuten se tuntuu robotti-imureissa yleensäkin olevan. Yhtiö itse kertoo akun latautuvan tyhjästä täyteen 5 tunnissa, joka on samaa luokkaa kuin tärkeimmillä kilpailijoillakin. Sinänsä 5 tuntia kuulostaa järjettömän pitkältä ajalta, kun nykyaikana pikalatausta on tarjolla niin kännyköihin kuin sähköautoihinkin.

Pitkästä latausajasta johtuen Samsung ehtii käytännössä siivoamaan kodin vain yhden, ehkä puolentoista akullisen verran normaalin 8 tunnin työpäivän aikana. Eli jälleen, erittäin karkeasti arvioiden, Bespoke onnistuisi siivoamaan noin 200 neliöisen kodin työpäivän aikana.

Muita havaintoja

Saimme Samsungin arvosteluumme jo reilusti ennen laitteen virallista myyntiin tuloa. Arvostelun ensimmäisen kuukauden aikana Samsungin imurissa ilmeni säännöllisesti todella erikoinen vika. Robotti "unohti" moppaustyynynsä telakkaan lähes jokaisella siivouskerralla - viimeistään ensimmäistä kertaa, kun moppityynyjä piti käydä välillä pesemässä.

Moppityynyt siis lähtevät ihan tarkoituksella irti ja robotti jättää ne telakkaan, jos on tarkoitus ainoastaan imuroida asuntoa. Mutta kun robo käskettiin moppaamaan asunto, se ei saanutkaan noukittua moppauslevyjä mukaansa ja valitteli, että nyt ei vain onnistu, pystyn vain imuroimaan, koska moppilevyt unohtuivat.

Pohdiskelin ongelmaa pitkään ja vaikutti siltä, että moppityynyjen irroitus ja paikoillaan pysyminen tapahtuu sähkömagneettien avulla ja jostain syystä magneetit eivät saaneet tarpeeksi "tehoa", jotta levyt olisi saanut napattua takaisin mukaan, kun ne kerran irrotettiin.

Ongelma onneksi ratkesi ohjelmistopäivityksellä joskus testijakson aikana, jossa ilmeisesti korjattiin ongelma syöttämällä sähkömagneeteille enemmän "tehoja" jatkoa ajatellen. Bugi saatiin korjattua jo ennen imurin virallista myyntiintuloa ja ei tietenkään vaikuta arvioon imurista - pikemminkin päinvastoin, nostan hattua Samsungille siitä, että ongelma ratkesi ilman mitään fyysistä korjaustarvetta. Viimeiset 2kk testijaksostamme moppauslevyt kulkivat kiltisti robotin mukana silloin kun pitikin.

Yhteenveto

Samsung on päättänyt tuoda käytännössä kaikki robotti-imureiden uusimmat toiminnot Bespoke Jet Bot Combo AI -malliinsa, haastaen samalla kiinalaisvalmistajat, joiden erikoisuutena ovat olleet juuri uudet innovaatiot toimintojen osalta.

Ja yhtiö on onnistunut tempussa todella, todella hyvin.

Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI on ensimmäinen "kaiken mahdollisen" tarjoava robotti-imuri, joka ei kompuroi oikeastaan yhdelläkään osa-alueella. Etenkin sen esteiden väistely on lähellä täydellistä, vaikkei toki vieläkään aivan sataprosenttisen varmaa. Jos vielä ne muutamat syödyt kengännauhat saataisiin korjattua, niin Samsung läpäisisi esteiden väistelyn puhtain paperein.

Lisäksi myös siivoustulos, moppaustoiminnot ja vaikkapa asetusten monipuolisuus ovat ilahduttavan hyvällä tasolla. Varsinkin Samsungin robottiin laittama pitkä sivuharja oli erinomainen päätös, sillä etenkin keittiön nurkat pysyivät sivuharjan ansiosta kiitettävän puhtaina koko testijakson ajan.

Samsung on kaikista tähän mennessä testaamistamme moppaavista, esteitä väistelevistä ja itsestääntyhjentävistä robotti-imureista mielestäni paras. Toki, Samsungin hurja 1400 euron hintalappu hillitsee omalta osaltaan ostohaluja tehokkaasti.

Vaihtoehdot

Jos olet nimenomaan etsimässä sellaista robotti-imuria, josta löytyvät kaikki mahdolliset modernit toiminnot eli pyörivät moppauslevyt, esteiden väistely, moppien itsestään tapahtuva pesu sekä pölysäiliön itsestääntyhjennys, niin vaihtoehtoja Samsungille löytyy suurimmilta kiinalaisvalmistajilta. Arvostelussamme käynyt Ecovacs Deebot X2 on toiminnoiltaan Samsungia vastaava, mutta Samsungin esteiden väistely toimii mielestäni selkeästi paremmin. Mutta jos esteiden väistely ei ole mitenkään olennainen tekijä, Ecovacsia saattaa tällä hetkellä saada halvemmalla kuin Samsungia.

Mielenkiintoiselta vaihtoehdolta vaikuttaa myös Roborockin Qrevo S, joka tarjoaa sekin samoja ominaisuuksia kuin Samsung, mutta selkeästi halvemmalla. Emme ole kyseistä Roborockia testanneet vielä itse, mutta aiemmissa Roborockin testeissämme olemme todenneet, että myös Roborockin esteiden väistely on Samsungia heikommalla tasolla. Mutta toisaalta, iso hintaero voi kallistaa ostopäätöksen helposti Roborockin suuntaan.

Jos taas moppaus ei kiinnosta, mutta haluat erinomaisen esteitä väistelevän imurin, suosittelen tutustumaan Roomba j7+ -arvosteluumme. Mielestäni Roomban esteiden väistely on jopa Samsungiakin parempi.



Tärkeä huomautus mallinimestä

Samsung on tehnyt pahan karhunpalveluksen potentiaalisille ostajille robottia nimetessään. Tässä arvosteltu tuote on siis Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI, joka maksoi arvostelumme julkaisuhetkellä noin 1300 euroa.

Mutta sillä on olemassa lähes identtinen sisarmalli, Samsung Bespoke Jet Bot Combo, joka maksaa (arvostelumme julkaisuhetkellä) noin 1100 euroa, eli hiukan vähemmän.

Nämä kaksi mallia ovat liki identtisiä, yhdellä tärkeällä erolla: ainoastaan "AI"-mallissa on todellinen, kameraan pohjautuva esteidenväistely. Halvempi malli ei sisällä todellista, älykästä esteiden väistelyä.

Mielestämme edullisempi malli kannattaa jättää kaupan hyllyyn suosiolla, sillä arvostelemamme Samsungin paras puoli on juurikin sen mainiosti toimiva esteidenväistely.

Eli älä hairahdu ostamaan mallia, jonka nimestä puuttuu "AI", vaikka se maksaisikin vähemmän!

Plussat

Erittäin hyvin toimiva esteiden väistely

Hyvä siivoustulos

Erinomaisesti toimiva moppaus

Selvitti myös vaikeimmat huonekalut hyvällä menestyksellä

Miinukset

Hinta

Hidas latautumaan

Sovellus ei toimi suomeksi

Tähdet

Harkitsin pitkään ja hartaasti sitä, voinko antaa oikeasti täyttä viittä tähteä imurille, joka kuitenkin maksaa säädyttömän paljon - ja jolta sen vuoksi pitää myös odottaa paljon.

Mutta toisaalta Samsung oli sen verran selkeästi muita verrokkejaan parempi etenkin esteiden väistelyssä ja yleisessä toimintavarmuudessa, että päädyin kuin päädyinkin antamaan sille täydet viisi tähteä. Parantamisen varaakin toki olisi, mutta ei enää edes puolen tähden vertaa.

5/5