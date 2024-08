Tekoälyn kääntämät uutiset valtaavat Suomen

Pohjoismainen mediajätti Bonnier on ilmeisesti keksinyt nerokkaan tavan vähentää rasittavia yrityskustannuksia, kuten... no, palkkoja.

Yhtiö julkaisee useita suosittuja lehtiä ja verkkosivustoja Suomessakin. Mutta ainakin yhtiön verkkolehdistä on paljastunut viime kuukausien aikana ikävä trendi, kun niiden linkkeihin on törmännyt internetin ihmeellisessä maailmassa.

Useat Kotimikro -lehden verkkoversion uutiset ja artikkelit ovat hyvin suurella todennäköisyydellä tekoälyllä käännettyjä. Olemme lisäksi törmänneet myös useampaan juttuun kesän 2024 aikana, joissa ilmeisesti tekoälyn promptin pituusraja on tullut vastaan ja osa jutusta on jäänyt kokonaan kääntämättä (alla ruutukaappaus uutisen yläosasta ja alaosasta).







Myös Bonnierin toinen lehti, rakentajille tarkoitettu Tee Itse on haiskahtanut pahasti jo pidemmän aikaa täysin konekäännetyltä sisällöltä. Vastaan tulee täysin järjettömiä käännöksiä ja tönkköjä sanavalintoja.

Kumpikaan lehdistä ei listaa enää artikkeleilleen kääntäjiä, vaan tekstissä ilmoitetaan ainoastaan kirjoittaja. Kirjoittaja jutuissa on lähes poikkeuksetta Bonnierin muissa pohjoismaisissa lehdissä toimiva toimittaja, joko ruotsalainen, norjalainen tai tanskalainen.

Osa artikkeleista julkaistaan vain "Toimituksen" tuottamina. Lisäksi kumpikaan lehti ei listaa suomalaisten toimittajien tai suomalaisten lehden kääntäjien nimiä, josta voidaan lähinnä päätellä se, että heitä ei ole olemassakaan.

Surullista ilmiössä on tietysti se, että se ei ole mitenkään ihmeellistä. Viimeisen vuoden aikana on Googlen hakutuloksiin alkanut ilmestymään espanjalaisten ja romanialaisten sivustojen suomeksi "kirjoitettuja" artikkeleita - jotka on siis konekäännetty, ilman oikolukua.

Ja tietysti samaa tehdään myös Suomessa: Alman julkaisema Tivi julkaisee ChatGPT:llä käännettyjä, suomenkielisiä artikkeleitaan englanniksi. Tivi sentään kertoo toiminnasta rehellisesti jokaisen artikkelin yhteydessä.

Mutta konekäännetty sisältö tietysti osaltaan laskee netistä löytyvän sisällön tasoa entisestään. Tekoälyt opettelevat "puhdasta kieltä" jatkossa itse kirjoittamistaan artikkeleista ja näin käännösten ja kielen taso laskee entisestään.

Tietysti myös kotimaisten toimittajien kannalta ilmiö on tuhoisa: isolla markkina-alueella toimivat toimijat voivat puskea kertaluokkaa enemmän artikkeleita, uutisia ja oppaita maailmalle. Kun ne sitten vielä konekäännetään, ne syövät osaltaan oikeasti kotimaisten toimijoiden lukijamääriä.