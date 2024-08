Junien WiFi-kuuluvuuskartta julkaistiin

VR on julkaissut henkilöliikenteen junareiteistä WiFin kuuluvuuskartan.

Kartta kuvaa kolmiportaisella asteikolla sitä, miten hyvin tai huonosti junan sisäinen WiFi-verkko toimii kullakin osuudella ja kussakin kohdassa reittiä.

Uutiskuvassamme näkyy ruutukaappaus kuuluvuuskartasta 1.8.2024 ja kuten kartasta näkyy, on esimerkiksi päärata eli Helsingistä Tampereen ja Seinäjoen kautta Ouluun ulottuva rata, pitkälti käyttökelvoton nettiyhteyksien osalta.

VR on itse tehnyt pitkälti kaiken, mitä yhtiö asialle ylipäätään voi tehdä. Helsingin Sanomien haastattelun mukaan VR on uusinut kaikkien matkustajavaunujensa WiFi-yhteydet. Projekti aloitettiin jo vuoden 2022 lopulla. Nyt on uusimatta junan sisäiset WiFi-yhteydet enää osassa ravintolavaunuista - ja nekin saadaan uudistettua vielä tämän vuoden aikana.



Ongelmaksi muodostuukin jatkossa se, että hyvin toimiva junan WiFi ei riitä, vaan sen pitäisi vielä pystyä yhdistymään internettiinkin. Junien yhteydet ulkomaailmaan nojaavat matkapuhelinverkkoihin.

Ja tässä tulee se ongelma eteen, että esimerkiksi pääradalla Tampereelta pohjoiseen siirryttäessä rata kulkee hyvin harvaan asuttujen seutujen läpi. Ainoastaan muutamat kaupunkiseudut Tampereen ja Oulun välissä ovat sellaisia, joissa radan varressa on merkittävää asutusta.

Näin ollen myöskään tukiasemia ei löydy radan läheltä. Eli junalle ei ole tarjolla nettiyhteyksiä, joihin se voisi kytkeytyä ohi kulkiessaan.

Operaattoreita ei taas kiinnosta rakentaa tukiasemia palvelemaan ainoastaan ohi kiitäviä junia, jos juuri muuta käyttöä tukiasemille ei ole, väestöpohjan ollessa hyvin harvalukuista.

Tähän ongelmaan valtio oli varannut rahaa, jolla tukiasemia oltaisiin saatu rakennettua yhteiskunnan tuella ratojen varsille. Mutta liikenne- ja viestintäministeriö lakkautti kyseisen tuen kesäkuussa 2024, vaikka projektiin osoitettua rahoitusta oli vielä käyttämättäkin.

VR:n WiFi-kuuluvuuskartta löytyy täältä. Kartalla punaiset kohdat tarkoittavat heikkoa nettiyhteyttä tai kokonaan toimimatonta nettiyhteyttä. Keltainen merkintä tarkoittaa "vaihtelevasti" toimivaa yhteyttä ja vihreä puolestaan sitä, että 90% ajasta yhteydet toimivat hyvin.

Tilanne on ongelmallinen etenkin etätyötä tekeville, jotka haluaisivat tehdä junamatkansa ajan töitä. Nykyisellään verkkoyhteyksien varaan ei työntekoa junassa voi juurikaan laskea, kuin korkeintaan joillain rataosuuksilla.