ASUS ROG Ally X -käsikonsolissa on tuplasti enemmän akkua, enemmän muistia ja muita uudistuksia

ASUS julkaisi ROG Ally X -käsikonsolin noin vuoden ensimmäisen ROG Ally -konsolin jälkeen.

Ally X on saanut useita uudistuksia, mutta tiettyjä ominaisuuksia ei ole muutettu.

Pelilaitteen LCD-näyttö on edelleen 7-tuumainen. Siinä käytetään Full HD -tarkkuutta ja 120 hertsin virkistystaajuutta. Myös suoritin on sama eli käytössä on AMD Ryzen Z1 Extreme. Alkuperäisestä Allystä löytyy myös Ryzen Z1 -vaihtoehto.

Uuteen malliin on nyt laitettu 80 Wh:n akku, kun Allyssä on 40 Wh:n akku eli akku on tuplaantunut. Ally X painaa 70 grammaa enemmän.

Suorituskyvyn osalta uuteen malliin on laitettu 24 gigatavua LPDDR5X -muistia ja se on myös nopeampaa (7500 MHz). Lisäksi tallennustilaa on nyt 512 gigatavun sijaan teratavun verran, ja käytössä on 2280-kokoluokan M.2 SSD -asema. Tallennustilan voi nyt helpommin päivittää suurempaan kuin alkuperäisessä laitteessa.





Mustaa väriä hyödyntävä laite on aiempaa ergonomisempi. Painikkeet ja ohjaussauvat on sijoitettu hieman ergonomisempaan kulmaan ja takana olevat makropainikkeet ovat myös pienempiä, joka vähentää painikkeiden näpäyttämistä vahingossa.

Tatit ovat myös kestävämmät ja niissä on jäykemmät jouset.

ROG XG Mobile -liitäntä ulkoisten näytönohjainten yhdistämiseen on korvattu toisella USB-C -liitännällä. Toinen näistä USB-C -liitännöistä tukee Thunderboltia ulkoisten lisävarusteiden yhdistämiseen.

ROG Ally X ei korvaa alkuperäistä mallia vaan sekin pysyy yhä saatavilla.

Uusi malli on nyt ennakkotilattavissa ja se tulee saataville 22. heinäkuuta. Suomessa 949 euron laite tulee myyntiin Powerin, Gigantin, Verkkokauppa.comin, Proshopin, Dustinin, Telian ja Elisan kautta sekä valmistajan omaan verkkokauppaan.

Laitteelle tarjotaan kahden vuoden takuuta.

Suomessa ROG Ally Ryzen Z1 Extreme -mallia saa tällä hetkellä 699 eurolla ja Ryzen Z1 -mallia myydään 499 eurolla.





