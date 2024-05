Google poistaa lennosta tekoälyn pahimpia mokia hakutuloksissa

Google alkoi tarjoilemaan kaikkiin hakutuloksiin tekoälyn koostamat vastaukset aiemmin tässä kuussa. Eli lähes kaikki Googlen hakutulokset tarjoavat ensimmäisenä pitkähkön tekoälyn koostaman vastauksen - ja perinteiset linkit on piilotettu pitkälle hakutulosten pohjalle, usein parin ruudullisen vierityksen taakse.

Ensimmäisenä tästä uudistuksesta pääsivät nauttimaan amerikkalaiset, mutta muutos on saapumassa myös Suomeen lähikuukausina.

Mutta tekoälyn tuottamat hakutulokset ovat asettaneet maailman tunnetuimman, lähes monopoliasemassa olevan hakukoneen naurunalaiseksi ympäri maailmaa. Osa hakutuloksista on ollut naurettavia, osa jopa vaarallisia, kun tekoäly on käyttänyt lähteenään Redditin keskusteluja ja mm. parodiasivusto The Onionia.

Tilanne on ajanut Googlen puolustustaisteluun: yhtiö perkaa aktiivisesti hakutuloksia (ja ilmeisesti seuraa myös sosiaalisen median jakoja) ja yrittää paikallistaa outoja vastauksia tarjoilevat hakufraasit. Kyseiset hakutulokset poistetaan mahdollisimman nopeasti, joten outouksia tarjoileva hassu haku ei välttämättä toimi kuin kerran.



The Vergen haastattelema tekoälyyn keskittynyt professori Gary Marcus kertoo Googlen tehtävän olevan lähes mahdoton. Marcuksen mukaan suuriin kielimalleihin (LLM) pohjautuvat tekoälyt pystyvät antamaan järkevän ja jopa hyvän vastauksen noin 80 prosenttiin kaikista hauista. Mutta hänen mukaansa täyteen sataan prosenttiin ei nykyisellä tekoälyn mekanismilla tulla koskaan pääsemään.

Täysi varmuus vaatisi tekoälyltä kontekstin ymmärtämistä, eli syvempää ymmärrystä siitä, mitä haettiin - sekä syvempää ymmärrystä lähteistä, jota se käyttää vastauksen tarjoiluun. Eli tekoälyn pitäisi esimerkiksi osata kysyä itseltään, onko 11 vuotta vanha Reddit-kommentti käyttäjältä fucksmith todellakin luotettava lähde.

Tietysti Googlen päätöksen taustalla on huoli sen lähes järkähtämättömästä markkina-asemasta, joka on nyt ollut ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin uhattuna. Microsoftin Bing-hakukone hyppäsi tekoälyn kelkkaan jo viime vuonna ja uusia tekoälyä käyttäviä hakukoneita putkahtelee tarjolle lähes viikottain.

Joten ei, Google ei aio perääntyä ja siirtyä takaisin linkkipohjaisiin hakutuloksiin. Sen sijaan yhtiö pyrkii parantamaan tekoälyään ja toivoo, että pahimmat möhläykset saadaan korjattua ensimmäisten kuukausien aikana.