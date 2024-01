Philipsin OLED959 -televisio yltää jopa 3000 nitin huippukirkkauteen

Philips-brändistä vastaava TP Vision julkisti vuoden 2024 televisiomallit.

OLED-mallien osalta uusia malleja ovat OLED959, OLED909 ja OLED809. Uusia LED-malleja ovat PML9009 ja PUS8909.

OLED959, OLED909 ja OLED809

Philipsin tämän vuoden huippumalli on OLED959. Se tulee saataville vuoden kolmannen neljänneksen aikana 65 tuuman koossa. Tämän alapuolelle sijoittuu OLED909, joka tulee saataville kesäkuussa 55", 65" ja 77" tuuman vaihtoehtoina.

OLED959 ja OLED909 hyödyntävät toisen sukupolven META 2.0 OLED -paneelia, jossa on Micro Lens Array Plus -kerros nostamassa huippukirkkauden jopa 3000 nitiin. Viime vuoden malleissa ensimmäisen sukupolven META OLED -paneeli yltää jopa 2100 nitin huippukirkkauteen.

Molemmat uudet 9-sarjan televisiot käyttävät 8. sukupolven P5 AI -suoritinta. Kummankin ominaisuuksiin lukeutuvat myös 144 Hz VRR -tuki, HDR10 ja Dolby Vision.



Philips-televisioiden erikoisuus on valaistus. OLED959 hyödyntää uutta Ambilight Plus -valaistusta, joka kykenee luomaan kaksiulotteisen vaikutuksen. Takana oleviin yksittäisiin värillisiin LEDeihin on lisätty useita linssejä, joiden avulla luodaan dynaamisempi ja suurempi haloefekti. OLED909:ssa on neljän sivun Ambilight-valaistus.

Kaksikko eroaa myös äänentoiston osalta, sillä OLED959:ssa on 102 watin Bowers & Wilkins 5.1.2 -äänijärjestelmä, kun OLED909:ssa 81 watin Bowers & Wilkins 3.1 -äänijärjestelmä. Kumpaankin äänijärjestelmään voi lisäksi yhdistää ulkoisen subwooferin.

OLED809 tulee saataville toukokuussa. Kokovaihtoehdot ovat 42, 48, 55, 65 ja 77 tuumaa.

Käytössä on 8. sukupolven P5 AI -piiri, mutta META 2.0 OLED on vaihdettu OLED EX -paneeliin, joka yltää jopa 1300 nitin kirkkauteen. Tämäkin malli tarjoaa 144 hertsin virkistystaajuuden VRR-tuella ja Dolby Visionilla.

Valaistuksen osalta löytyy kolmisivuinen Ambilight ja äänestä vastaa 70 watin 2.1 -äänijärjestelmä (42-tuumaisessa 50 watin äänijärjestelmä).

Aiemmin uusia OLED-televisioita ovat julkaisseet muun muassa LG ja Samsung.

PML9009 ja PUS8909 - uusi käyttöjärjestelmä

Uudet OLED-mallit käyttävät Google TV -alustaa käyttöjärjestelmässä, mutta uudet LED-mallit ovat ensimmäisiä televisioita, joissa on uusi Titan OS -käyttöjärjestelmä.

Titan OS:n on kehittänyt erillinen yritys, joka tekee yhteistyötä muun muassa TP Visionin kanssa. Myöhemmin LG:n webOS:n, Samsungin Tizenin, Google TV:n, Amazonin Fire TV:n kanssa kilpaileva Titan OS nähdään myös muiden valmistajien televisioissa.



Titan OS -käyttöjärjestelmää tukevat muun muassa Netflix, Disney+ ja Amazon Prime. Titan OS sisältää myös mahdollisuuden heijastaa sisältöä Chromecastin avulla mobiililaitteista televisioon.

Ensimmäisenä Titan OS tulee PML9009- ja PUS8909-malleihin, jotka tulevat saataville touko-kesäkuun aikana.

PML9009:ssa hyödynnetään Mini LED -taustavalaistusta, jonka ansiosta kirkkaus yltää jopa 1000 nitiin. 144 hertsin virkistystaajuutta hyödyntävä televisio tulee saataville 55, 65, 75 ja 85 tuuman kokoisena.

PUS8909 puolestaan sijoittuu tämän alapuolelle. Sen kokovaihtoehdot ovat 43, 50, 55, 65 ja 75 tuumaa. Virkistystaajuus yltää myös 144 hertsiin.

Kummassakin on kolmen sivun Ambilight -valaistus.