Samsungin vuoden 2024 OLED-televisioiden OLED Glare Free -teknologia vähentää heijastuksia

Samsung julkisti kolmannen sukupolven QD-OLED -televisionsa. Vuoden 2024 OLED-malliston lippulaiva käyttää nimeä S95D ja sisältää kolme kokoa: 55, 65 ja 77 tuumaa.

S95D on Samsungin mukaan 20 prosenttia kirkkaampi kuin viime vuoden S95C -televisiot. Väritarkkuutta parannetaan tekoälyn avulla, ja televisio on saanut Pantone Validated -sertifioinnin.

S95D -televisioissa käytetään uutta teknologiaa, joka vähentää heijastuksia. Katselun pitäisi siis onnistua entistä paremmin valoisan päivän aikana.

"Uusi, erityisesti 2024 OLED -näytöille suunniteltu 'OLED Glare Free' -teknologia säilyttää väritarkkuuden ja vähentää heijastuksia samalla ylläpitäen kuvatarkkuutta. Tämä varmistaa mukaansatempaavan katselukokemuksen myös päivänvalossa. Erityisen kovapinnoitekerroksen ja pintakuvioinnin ansiosta OLED-optimoitu, matalasti heijastava pinnoite ratkaisee usein kiillon ja heijastamattomuuden välillä tehtävän kompromissin", kertoo Samsung uudesta teknologiasta.

S95D käyttää 4K-tarkkuutta ja 144 hertsin virkistystaajuutta. Näissä televisioissa on käytössä One Connect box. Tähän laatikkoon yhdistetään muut lisälaitteet, kuten pelikonsolit, ja itse One Connect box yhdistyy televisioon siististi yhdellä kaapelilla.





Samsung esitteli samalla myös S90D- ja S85D -mallit eri kokovaihtoehdoissa. Samsungin OLED-televisioista saa tänä vuonna 42 tuumasta 83 tuumaan.

Nämä mallit ovat edullisempia ja FlatpanelsHD -sivuston mukaan ainakin osassa malleissa käytössä on LG:n WOLED -paneeli. S90D ja S85D eivät esimerkiksi käytä OLED Glare Free -teknologiaa tai One Connect boxia.

Tarkemmat tiedot hinnoista ja saatavuudesta julkaistaan myöhemmin. Yleensä uudet mallit saapuvat Suomeen helmikuun tai maaliskuun aikana.

Samsungin uusia OLED-televisioita esitellään tarkemmin CES 2024 -tapahtuman aikana. Valmistajista esimerkiksi LG on jo julkaissut vuoden 2024 OLED-televisionsa.