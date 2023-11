Steam Deck sai OLED-version 90 hertsin virkistystaajuudella, parannetulla piirillä ja muilla uudistuksilla

Valve julkaisi kannettavan Steam Deck -laitteen kesällä 2021, mutta kunnolla sen myynti alkoi alkuvuodesta 2022. Vaikka Steam Deck ei vielä ole niin vanha laite, on se on saanut suhteellisen merkittävän päivityksen.

Uuden laitteen nimi on Steam Deck OLED eli uudessa mallin näyttö perustuu OLEDiin, kun alkuperäisessä on IPS LCD-näyttö. Uusi malli sisältää kuitenkin muitakin parannuksia.

OLED on LCD-tekniikkaan verratessa laadukkaampi ja tarjoaa muun muassa paremmat värit sekä oikeasti mustan mustan. Laitteet ovat mitoiltaan samanlaiset, mutta OLED-mallissa näytön koko on kasvanut 7 tuumasta 7,4 tuumaan.

Samalla myös virkistystaajuus on nostettu 60 hertsistä 90 hertsiin ja kirkkaus 400 nitistä jopa 1000 nitiin (HDR). Tarkkuus on kuitenkin edelleen 1 280 x 800.

Toinen merkittävä uudistus on piiri. Alkuperäisessä mallissa on 7 nanometrin AMD APU-piiri ja OLEDissa on 6 nanometrin piiri.



16 Gt LPDDR5 RAM-muisti toimii uudessa laitteessa 6 400 MT/s:n nopeudella verratessa LCD-version 5 500 MT/s:n nopeuteen.

Akku on puolestaan kasvanut 40 Wh:sta 50 Wh:iin.

Virtatehokkamman piirin, suuremman akun ja OLEDin myötä Valve lupaa akunkeston olevan 30-50% pidempi. Pelatessa suorituskyky ei ole niinkään muuttunut, mutta paranneltu piiri tuottaa vähemmän lämpöä, joten laitteen tuuletin myös hiljaisempi.

Muutenkin jäähdytystä on paranneltu. Samalla paino on laskenut 669 grammasta 640 grammaan.

Muita uudistuksia ovat Bluetooth 5.3- ja Wifi 6E-yhteydet. Myös tatit ja painikkeet ovat jonkin verran parantuneet.

OLED-mallista löytyy kaksi vaihtoehtoa tallennustilan osalta. 512 gigatavun versio maksaa 569 euroa ja teratavun malli 679 euroa. Saataville OLED-malli tulee 16.11. klo 20.00 Suomen aikaa alkaen Steamin kautta.

Teratavun mallista on tehty myös läpinäkyvä erikoisversio, mutta tämä on saatavilla ainoastaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Tarjolle jää myös LCD-mallin 256 gigatavun versio, mutta Steam Deckin 64 Gt:n ja 512 Gt:n LCD-mallien valmistaminen päättyy. Nämä myydään alennettuun hintaa pois varastoista 369 euron ja 469 euron hinnoilla.

Lisätietoa laitteesta saa esimerkiksi Dave2D:n arvostelusta.