Aikuisviihdeisivusto esti pääsyn sivuilleen kahden osavaltion asukkailta

Olemme viimeisen vuoden aikana uutisoineet laajalti, miten Yhdysvalloissa republikaanienemmistöiset osavaltiot ovat yksi kerrallaan alkaneet tiukentamaan suhdettaan aikuisviihteeseen.

Useissa osavaltioissa on alettu vaatimaan kaikilta käyttäjiltä iän vahvistamista, jotta aikuisviihdesivustoja saa käyttää.

Mutta samaan aikaan maasta puuttuu digitaalinen vahva tunnistautuminen, jolla voisi todistaa helposti sen, että oikeasti on täysi-ikäinen.

Härdellin seurauksena osavaltiot ovat leiponeet kasaan lakeja, joissa useimmissa käyttäjältä vaaditaan virallisen, fyysisen henkilöllisyystodistuksen skannausta, skannatun kuvan lähettämistä aikuisviihdesivustolle, aikuisviihdesivustolta skannatun henkilöllisyystodistuksen tarkistamista - ja lopuksi käyttäjälle pääsyn sallimista.

Jos prosessi kuulostaa hankalalta, sitä se on. Henkilöllisyystodistusten skannausta ei ilmeisesti saa kaikissa osavaltioissa automatisoida, joten käsittelyajat venyvät - ja niistä tulee tolkuttoman kalliita, kun tarkistuksia pitää tehdä ihmisvoimin.



Pienenä lisäbonuksensa mainittakoon se, että kovinkaan moni kuluttaja ei ole aivan ensimmäisenä valmis lähettämään vaikkapa skannattua passiaan hieman epämääräiselle verkkosivustolle, tietäen, että Yhdysvalloissa (juurikin vahvan digitaalisen tunnistautumisen puuttuessa) henkilötietojen väärinkäyttö on valtava riski.

Koko sekoilun vuoksi maailman suurin aikuisviihdesivusto Pornhub on estänyt useiden osavaltioiden käytrtäjiltä kokonaan pääsyn sivuilleen.

Uusimpana listalle päätyivät vuodenvaihteessa Montana ja Pohjois-Carolina, samaisesta syystä - eli voimaantulleesta osavaltion laista, joka velvoittaa aikuisviihdesivuja varmentamaan käyttäjien iän.

Lainsäädännöllä on ollut kaksi merkittävää vaikutusta: ensinnäkin VPN-palveluiden käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti kaikissa eston kohteeksi joutuneissa osavaltioissa. VPN:n avulla oman maantieteellisen sijaintinsa voi huijata toiseen osavaltioon tai toiseen maahan. Lisäksi aikuisviihdepiratismi on vuosien tauon jälkeen räjähtämässä käsiin, kun laillisesti toimivat palvelut estävät käyttäjät - ja laittomat palvelut eivät välitä. Samalla tietysti syödään aikuisviihteen parissa työskentelevien ammattilaisten tuloja, kun käyttäjät siirtyvät palveluihin, jotka eivät tyypillisesti välitä tekijänoikeuksista.

Eurooppalaisten on tosin turha naureskella "typerille jenkeille", sillä vastaava kehitys leviää Euroopassakin. Briteissä puuhataan jo vastaavia pakotettuja ikärajoja ja niiden tarkistuksia.