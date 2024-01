Sosiaalisen median influensseri on ammatti, jota ei käytännössä ollut olemassakaan vielä viitisentoista vuotta sitten.

Ja nyt vaikuttaa siltä, että ammattia uhkaa osittainen sukupuutto, tekoälyn toimesta.

Syy tähän ei ole se, etteikö suuria seuraajamääriä tavoittavat tilit olisi edelleen kiinnostavia mainostajien kannalta. Influenssereiden tulothan koostuvat käytännössä siitä, että seuraajamäärät pystytään muuttamaan tuloiksi, suosittelemalla sponsoreiden tuotteita influensserin seuraajille.

Nyt vain on syntymässä täysin uusia influenssereita, jotka ovat tekoälyn luomuksia. Instagramista löytyy jo useita tilejä, joissa esiintyy kaunis ihminen kertomassa itsestään ja jakamassa itsestään kuvia. Ainoa ero "perinteiseen" influensseriin on se, että kyseistä ihmistä ei ole olemassakaan.

Ja muita Instagramin käyttäjiä tämä ei tunnu haittaavan, sillä osalla virtuaalihahmoista on jo satoja tuhansia seuraajia. Eli näppärimmät tahot ovat keksineet, että jos omat kasvot ovat paremminkin radioon sopivat, voi Midjourneyta, DALL-E:ta ja muita kuvia luovia tekoälyjä käyttää "täydellisen" influensserin luontiin.



Yle on jo aiemmin kertonut kotimaisesta TikTok-vaikuttajasta, Milla-Sofiasta, jonka on luonut 44-vuotias vantaalaismies. Milla-Sofialla on TikTokissa jo yli 120 000 seuraajaa.

Ja nyt myös mainostoimistot ovat heränneet. Yhtenä esimerkkinä käyköön espanjalaisen mallitoimiston luomus Aitana Lopez, jolla on yli 250 000 seuraajaa Instagramissa.

Espanjalainen mallitoimisto kertoo luoneensa virtuaalisen influensserin yksinkertaisesti siitä syystä, että "oikeat" influensserit ovat alkaneet hinnoittelemaan itsensä liian kalliiksi useimmille mainostajille.



Mikäli tekoälyn luomat influensserit kasvattavat suosiotaan, se on todennäköisesti suoraan pois pienten ja keskisuurten "oikeiden" influenssereiden tulovirroista. Megajulkkisten, kuten Taylor Swiftin, Kardashianeiden ja Beyoncen ei asiasta tarvitse olla huolissaan. Mutta kymmenentuhannen seuraajan influensserin voi olla jatkossa vaikea saada mainostajia maksamaan työstään isoa korvausta, kun virtuaalinen influensseri voi lisätä Instagramiin uuden kuvan pienemmillä kuluilla ja työmäärällä - eli kirjoittamalla promptin tekoälylle ja painamalla nappia.

H&M on jo kokeillut tekoälyn luoman mallin käyttöä mainoskampanjassaan ja todennut sen tavoittavan enemmän ihmisiä kuin oikean ihmismallin mainoskampanja. Lisäksi kampanjan kulut olivat 91% pienemmät kuin oikeaa ihmismallia käytettäessä.