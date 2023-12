Metan tekoäly on koulutettu Instagramin ja Facebookin kuvilla

Facebookin ja Instagramin emoyhtiön Metan käyttöehdot ovat niin pitkät, että ne on jouduttu jakamaan osioittain. Koska ihminen toimii ns. mukavuusperiaatteella, jossa mukavuus yleensä voittaa periaatteet, on sääntöjä todennäköisesti hyvin harva jaksanut lukea läpi.

Kun säännöt hyväksyy, ne kuitenkin pätevät.

Ja tästä seuraa vuodesta toiseen "yllätyksiä", kun kuluttajat tajuavatkin antaneensa Metalle oikeuden tehdä heidän tiedoillaan lähes mitä tahansa. Niin tälläkin kertaa.

Meta julkisti oman kuvia luovan tekoälymoottorinsa, joka kantaa vähemmän näppärästi kielellä rullaavaa nimeä Imagine with Meta AI.

Tekoäly on samankaltainen kuin vaikkapa OpenAI:n DALL-E tai Midjourney. Eli tekoälylle kerrotaan tekstimuodossa se, millainen kuva haluttaisiin tuottaa. Napin painalluksen jälkeen tekoäly rouskuttelee hetken aikaa ja pulauttaa ulos näkemyksensä siitä, millainen kuva vastaisi annettua tekstiä eli promptia.



Kuvia luovat tekoälyt ovat olleet tiukasti tekijänoikeusriitojen keskiössä viimeisen vuoden ajan, kun taiteilijat ja valokuvaajat ovat väittäneet tekoälyn koulutukseen käytettyjä sisältöjä "varastetuiksi" heiltä. Jotkut ovat jopa venyttäneet mielikuvitustaan väittämällä kuvia luovien tekoälyjen tuotostenkin olevan "varastettuja".

Ja tässä piileekin Metan uutuuden nerokkuus.

Kukaan ei voi natista asiasta mitään, sillä Metan tekoäly on koulutettu vain ja ainoastaan Instagramista ja Facebookista löytyvillä kuvilla. Kun ihminen lataa Instagramiin tai Facebookiin kuvan, siirtyy osa sen käyttöoikeuksista Metalle - ilman korvausta.

Tiivistettynä: jos lataat kuvia Instaan tai Facebookiin, kuviasi voidaan käyttää vapaasti Metan tekoälyn koulutukseen.

Sama tietysti pätee kaikkea muutakin sisältöä: Facebookiin julkaisemiasi tekstejä käytetään Metan tekoälyjen kielimallien koulutukseen ja niin edelleen.

Ainoa, mitä asialle voi tehdä on se, että muuttaa julkaisunsa ei-julkiseksi. Meta kertoo, että se ei (ainakaan toistaiseksi) käytä kuvia koulutukseen, jotka eivät ole julkisiksi asetettuja Instagramissa tai Facebookissa. Käyttösäännöt tosin eivät tällaista rajausta tee, eli halutessaan Meta voi käyttää myös "piilotettuja" kuvia tekoälyjensä koulutukseen.

Tällä hetkellä tekoälyn koulutukseen on käytetty 1,1 miljardia kuvaa ja niiden ohessa olevaa kuvaustekstiä, jotka ovat löytyneet Instagramista tai Facebookista. Kuvia on luonnollisesti palveluissa valtavan paljon enemmän, mutta osa juuri sinunkin kuvistasi voi olla jo Metan koulutusmateriaalina.

Varsinaista palvelua ei pysty vielä käyttämään Euroopasta käsin ja on hieman epäselvää, millä laajuudella Meta on käyttänyt EU-kansalaisten kuvia. Palvelu tultaneen kuitenkin avaamaan Euroopassakin, koska myös pitkään EU-käyttäjiltä estetty Metan uusi some, Threads on avautumassa Euroopassa ensi viikolla.