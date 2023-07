Google: Poistamme kaikki uutissivustot Kanadan hakutuloksista

Poliitikkojen ja perinteisen median lempilapsi viimeisen vuosikymmenen ajan on ollut idea siitä, että Googlen ja Facebookin pitäisi maksaa uutissivustoille, mikäli Googlen hakutuloksissa tai Facebookin syötteessä näkyy linkkejä uutissivustoille.

Idea on kaikessa hähmäisyydessään erikoinen, sillä useimpien uutissivustojen rahoitusmalli pohjautuu mainontaan - eli mitä useampi käyttäjä päätyy sivuille, sitä enemmän uutismedia tienaa mainosnäytöillä. Ja vastaavasti etenkin Google on merkittävä - ellei jopa isoin - lähde, josta käyttäjiä sivustoille saapuu.

Taustalla on tietysti ideana se, että Google ja Facebook takovat rahaa valtavia summia - ja etenkin mainosrahotteinen media on ollut pulassa jo vuosien ajan. Osittain mainosrahotteisen uutismedian mallin ongelmien vuoksi Suomessakin iso määrä uutissivustoja on siirtynyt maksumuurin taakse.

Noh, asiaa on kuitenkin jumpattu jo useammassa maassa, jopa laiksi asti.

Ensimmäisenä asiaa kokeili Espanja. Siellä kohteena oli Googlen uutispalvelu, Google News, joka on siis hieman HIGH.FI uutiskeräintä muistuttava palvelu - se koostaa uutislinkkejä valtavasta määrästä lähteitä ja ryhmittelee ne aihealueiden mukaan.



Googlen olisi pitänyt siis maksaa uutismedioille, jos se näyttää linkkejä uutissivustoille Espanjan Google News -palvelussa. Googlen vastaus oli se, että yhtiö lopetti Espanjan Google Newsin kokonaan - ja lopputuloksena espanjalaisten uutissivustojen liikenne romahti.

Seuraavaksi asiaa päätti kokeilla Australia. Siellä laki jäi torsoksi, mutta Google suostui kuitenkin maksamaan korvauksia osalle uutissivustoista. Lopputulos oli kuitenkin isojen mediatalojen kannalta hykerryttävän hyvä: ainoastaan isot mediatalot saivat Googlelta rahaa ja itsenäiset mediat eivät lanttiakaan.

Seuraavaksi jonossa oli Tanska, jossa ehdotettiin vastaavaa "linkkiveroa". Asia ei ilmeisesti ole edennyt parin vuoden aikana eteenpäin.

Tanska odottanee asiassa sitä, että koko Eurooppaa koskeva linkkivero etenisi. Sen idea on täsmälleen sama kuin kaikissa muissakin: kaikkein isoimmille uutismedioille pitäisi maksaa siitä, että niiden linkit näkyvät Googlen hakutuloksissa.

Kyllä, idea on vuosien mittaan laajentunut pelkän Google Newsin piiristä siihen, että perinteisen uutismediat haluavat rahaa myös siitä, että niiden linkit ylipäätään näkyvät Googlen hakutuloksissa.

Uusimpana jonotuslistalle on nyt liittynyt Kanada. Google on jo kertonut kantansa asiaan: jos Kanada haluaa Googlelta "linkkiveroa" uutissivustojen näkymisestä, Google poistaa uutissivustot Kanadan hakutuloksistaan kokonaan.



Myös Facebookin emoyhtiö Meta on kertonut, että mikäli laki menee läpi, yhtiö estää kanadalaisten uutissivustojen linkit Facebookissa pysyvästi.

Uhittelujen lopputulokset voivat kuitenkin olla hyvinkin ristiriitaisia, sillä, kuten mainittua, Google maksaa joillekin uutismedioille Australiassa - ja on taipunut samaan myös Ranskassa. Ranskassa Google taipui lakiin siksi, että paikallinen kilpailuvirasto katsoi Googlella olevan määräävä markkina-asema hakutuloksissa - ja uutismedioiden estäminen olisi määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.