ChatGPT on nyt vuoden vanha - näin se muutti maailmaa

Tekoälyä on tutkittu jo vuosikymmenten ajan. Jo ammoisessa tietokoneiden historiassa sen on uumoiltu muuttavan maailmaa "aivan lähivuosina", mutta tuo aivan näköpiirissä oleva tavoite on joka kerta lipsunut yhä kauemmas.

Kunnes marraskuun 30. päivä, vuonna 2022, tapahtui jotain, joka muutti kaiken.

OpenAI julkisti uuden, mullistavan tekoälynsä, ChatGPT:n. AfterDawn oli yksi ensimmäisistä suomalaismedioista, joka noteerasi ChatGPT:n julkaisun - ja haastattelimme sitä.

Vaikka ChatGPT on "vain" suuri kielimalli (LLM), se aloitti maailmassa täysin ennennäkemättömän hypen tekoälyn ympärillä.

Valtiot ympäri maailmaa pohtivat parhaillaan sitä, pitäisikö tekoälyn kehitystä ja käyttöä kontrolloida lainsäädännön avulla - ja ja jotkut maat ehtivät jo väliaikaisesti kieltää osan tekoälypalveluista.



Google painoi isoa punaista nappia pääkonttorissaan ja julisti yhtiöön hätätilan vain kaksi kuukautta ChatGPT:n julkaisun jälkeen. Sittemmin yhtiö on leiponut itse omaa tekoälyään mukaan lähes kaikkiin mahdollisiin tuotteisiinsa ja aikoo jatkaa tekoälyn levittämistä jatkossakin.

Samalla myös ChatGPT:lle on syntynyt valtavasti kilpailijoita: Microsoftin Bing ei sellainen ole, vaan se käyttää OpenAI:n samaa tekoälyä kuin ChatGPT:kin. Mutta Googlen lisäksi mm. Meta on julkaissut oman tekoälymallinsa, samoin Amazon.

Ja ehdottomasti yksi suurista voittajista tekoälyryntäyksessä on ollut näytönohjaimistaan tunnettu Nvidia, jonka liikevaihto ja yritysarvo ovat ampaisseet jättimäiseen nousuun, kun yhtiön kortteja käytetään tekoälyn moottoreina palvelinsaleissa.

Mutta pelkkien kielimallien varaan tekoälyn riemukulku ei ole jäänyt, vaan myös kuvien ja videon saralla on tapahtunut. OpenAI:n oma kuvia luova DALL-E -tekoäly kehittyy vauhdilla, mutta se on saanut vahvoja kilpailijoita mm. Stable Diffusionista ja Midjourneysta, pienemmistä yrittäjistä puhumattakaan.

Ja samalla lähes kaikki ohjelmistoyritykset ovat kiireen kaupalla lisäämässä tekoälyä omiin sovelluksiinsa. Tässä helpottaa se, että kaikki suosituimmat tekoälymallit - myös OpenAI:n GPT3 ja GPT4 - ovat kenen tahansa käytettävissä, ohjelmointirajapintojen avulla. Rahaa vastaan, tietysti.

Myös vuosikymmeniä kestänyt etsintä "oikean" tekoälyn - eli oikeasti itsenäisesti oppivan ja jopa eräällä tavalla "ajattelevan" - löytämiseksi jatkuu. Ja jos tutkijat joutuivat aiemmin tekemään kyseistä työtä yliopistojen ja tutkimuslaitosten vaatimattomilla budjeteilla, on asia nyt täysin päinvastoin. Tekoälyn kehitykseen kaadetaan nyt miljardeja ympäri maailmaa.



Tekoälyn aamurusko on koittanut, kiitos ChatGPT:n hurjan suosion. Tulevaisuus tulee olemaan hyvinkin mielenkiintoinen.