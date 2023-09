Nvidialle näytönohjaimet ovat enää pienehkö siivu liiketoiminnasta

Tavallisen PC-pelaajan näkövinkkelistä Nvidia on maailman tehokkaimpia pelikäyttöön tarkoitettuja näytönohjaimia valmistava yritys. Mutta yritykselle itselleen näytönohjaimet ovat lähes merkityksetön osa liiketoimintaa.

Näytönohjainten merkitystä voisi leikillisesti verrata siihen, että tekeehän Applekin ostoskasseja, joita asiakkaat saavat ostostensa kaveriksi kävellessään Applen fyysisistä kaupoista ulos. Mutta Applenkaan kannalta niiden ostoskassien valmistamisella ei ole hirvittävän isoa taloudellista merkitystä.

Sen sijaan Nvidia takoo rahaa tekoälystä ja tieteellisestä laskennasta, joissa liukulukulaskennat ovat erityisen tärkeässä roolissa. Ja nimenomaan liukulukujen laskentaan näytönohjaimista tutut GPU-laskentayksiköt ovat täydellisiä. Peliliiketoiminta vastaa nykyisin enää noin neljäsosaa yhtiön liikevaihdosta - ja osuus on laskemassa, kun muut osa-alueet kasvavat nopeammin.

Viimeisen vuoden aikana käsistä lähtenyt tekoälybuumi onkin nostanut Nvidian harvinaiseen joukkoon, sillä yhtiön markkina-arvo on ylittänyt maagisena pidetyn biljoonan dollarin rajan. Tätä kirjoittaessa yhtiön markkina-arvo on 1,19 biljoonaa dollaria eli noin 1100 miljardia euroa.



Mutta myös riskit ovat hurjat. Siinä missä peliliiketoiminnassa asiakkaina ovat potentiaalisesti miljoonat yksittäiset PC-pelaajat, on tekoälyssä ja tieteellisessä laskennassa asiakaskunta rajallisempi. Ja isot asiakkaat ovat sitten todella, todella isoja.

A large cloud service provider, or CSP, which primarily purchases indirectly through multiple system integrators and distributors, is estimated to represent approximately 22% and 19% of total revenue for the second quarter and first half of fiscal year 2024, respectively, and was attributable to our Compute & Networking segment.