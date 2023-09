Disney+ alkaa estämään salasanojen jakamisen, ensimmäisenä Kanadassa

Kuten uutisoimme kesällä, tappiokierteessä rypevä Disney+ on pohtinut Netflixin seuraamista ja salasanojen jakamisen estämistä. Netflixhän otti järeät käytännöt käyttöön alkuvuodesta ja esti salasanojen jakamisen kodin ulkopuolelle myös Suomessa.

Suoratoistomaailma seurasi mielenkiinnolla Netflixin kokeilua - ja hämmästys oli varsin suuri, kun Netflixin tulos nousi hurjasti paremmaksi muutoksen jälkeen. Tuon innoittamana myös muut palvelut ovat alkaneet pohtimaan omaa asennetaan salasanojen jakamisen suhteen.

Nyt Disney+ on ottanut ensimmäisen askeleen Netflixin tiellä ja on muuttanut käyttöehtojaan Kanadassa.



Uusissa käyttöehdoissa todetaan seuraavaa (vapaasti suomennettuna):

Ellei tilauksesi taso erikseen sitä salli, on tilauksesi jakaminen kotitaloutesi ulkopuolelle kiellettyä. "Kotitalous" tarkoittaa tässä yhteydessä laitteita, jotka ovat kytkeytyneenä pääasialliseen kotiosoitteeseesi ja joita käyttävät ihmiset, jotka asuvat kyseisessä osoitteessa.

Uudet käyttöehdot tulevat voimaan Kanadassa marraskuun 2023 alusta lukien. Yhtiö todennäköisesti koettaa löytää oikeat keinot salasanojen jakamisen estämiseksi, todennäköisesti ottaen mallia Netflixin tavoista.

Disney+ on nostamassa hintojaan Suomessakin loppuvuodesta 2023. Tässäkin taustalla ovat miljarditappiot, joita emoyhtiö Disney on tehnyt suoratoistopalvelullaan vuosien mittaan. Vaikka Disney+ onkin kasvanut nopeassa tahdissa Netflixin suurimmaksi haastajaksi, on kasvu polttanut enemmän rahaa kuin mitä se on tuonut Disneyn pussiin tuloja.