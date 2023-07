Disney+ seuraa Netflixiä: Rajoittaa salasanojen jakamista kavereille

Suoratoistomaailma on seurannut suurella mielenkiinnolla, miten Netflixille käy, kun yhtiö aloitti estämään salasanojen jakamisen, myös Suomessa. Netflixin viimeisimmät talousluvut kertovat, että yhtiölle kävi varsin hyvin sillä salasanojen jakamisen estäminen nykäisi Netflixin tilaajamäärän reippaaseen kasvuun.

Kuten arvata saattaa, ovat muut suoratoistopalvelut rohkaistuneet tästä. Ensimmäisenä suurista kilpailijoista Netflixin tietä on päättänyt seurata Disney+. Seuraus on varsin looginen, sillä Disneyn suoratoistopalvelu on toistaiseksi tuottanut Disneylle itselleen lähinnä miljardien tappiot.

Disneyn estot eivät kuitenkaan ole läheskään yhtä järeät kuin Netflixin: Disney sallii palvelun käytön muistakin osoitteista kuin kotiosoitteesta ja kodin WiFistä, mutta laitemäärä on nyt tiukemmin rajattu. Jatkossa palveluun saa olla kirjautuneena vain neljällä laitteella - tai yksi laitteista "potkaistaan" ulos, kun uusi laite kirjautuu Disney+:aan sisään.

Tarkalleen ottaen Disney+ tilausehdoissa lukee tällä hetkellä Suomessa näin:



Disney+-sisällön suoratoistaminen. Disney+-sisältöä voidaan suoratoistaa Disney+-palvelun kautta aktiivisen internetyhteyden välityksellä. Jokaisella Disney+-tilillä voidaan suoratoistaa sisältöä jopa neljän suoratoiston välityksellä samanaikaisesti. Voimme muuttaa samanaikaisesti käytettävien suoratoistojen määrää harkintavaltamme mukaan.

Yhtiö ei kuitenkaan rajaa (ainakaan toistaiseksi) käyttöehdoissaan sitä, että katselijoiden pitää asua samassa osoitteessa - kuten Netflix tekee.

Itse asiassa uudistus ei ole sinänsä edes uudistus, sillä kyseinen raja on ollut Disney+ käyttöehdoissa pitkään. Nyt yhtiö vain alkaa myös soveltamaan sitä käytännössä. Reutersin mukaan tiukat rajat asetetaan ensimmäiseksi käyttöön Intiassa, mutta ne aiotaan ottaa käyttöön myös kaikissa muissakin Disney+:n toimintamaissa.