Windows 11:n seuraava suuri päivitys luvassa 26. syyskuuta - Mukana mm. Windows Copilot -tekoälyavustaja

Microsoft on paljastanut, että seuraava suuri Windows 11 -päivitys saapuu Surface Laptop Studio 2- ja Surface Laptop Go 3 -laitteille sekä muille Windows-koneille 26. syyskuuta alkaen.

Päivityksen merkittävin lisäys on Windows Copilot, joka on Microsoftin uusi tekoälyavustaja. Se muistuttaa Bingin tekoälychattia.

Windows Copilot on osa käyttöjärjestelmää ja sitä voi hyödyntää monin tavoin. Käytöstä on tehty saumatonta, sillä tämä työkalu on aina saatavilla tehtäväpalkissa sekä Win+C-pikanäppäimellä.

Windows Copilot voi auttaa tekstin kirjoittamisessa tai sen tiivistämisessä. Lisäksi tätä avustajaa voi vaikkapa pyytää toistamaan musiikkia Spotifyn kautta, muuttamaan teeman tummaksi tai poistamaan taustan kuvasta.





Suurpäivitys tuo mukanaan yhteensä yli 150 uutta ominaisuutta.

Pian Paintin avulla voi poistaa kuvan taustan ja muokata kuvaa tasoittain. Uusi Cocreator-ominaisuus (ennakkoversio) tuo Paintiin generatiivisen tekoälyn toimintoja.

Photos eli Valokuvat saa myös uusia tekoälyominaisuuksia, jotka tekevät kuvien muokkauksesta nopeaa ja vaivatonta. Taustan sumennus -toiminnon avulla kuvan kohteen saa erottumaan taustastaan helposti. Valokuvat-sovellus tunnistaa yhdellä klikkauksella kuvan taustan automaattisesti, korostaa kuvan kohteen ja sumentaa taustan.

Snipping Tool (Kuvakaappaustyökalu) tarjoaa uusia tapoja tallentaa näytöllä näkyvää sisältöä. Päivityksen myötä käyttäjä voi valita kuvasta tekstiä ja kopioida sitä muissa sovelluksissa käytettäväksi. Kuvakaappauksen sisältämän tekstin piilottava ominaisuus auttaa suojaamaan henkilökohtaisia tietoja. Uuden toiminnon avulla kuvakaappaustyökalu pystyy tallentamaan myös ääntä äänentoiston ja mikrofonin kautta, mikä tekee sisällön ja videoiden luomisesta entistä helpompaa.

Uusi Outlook mahdollistaa eri tilien (esimerkiksi Gmail, Yahoo ja iCloud) liittämisen yhteen sovellukseen. Älykkäät työkalut auttavat selkeiden ja ytimekkäiden sähköpostien kirjoittamisessa sekä tiedostojen ja kuvien liittämisessä helposti suoraan OneDrivesta.

Lisäksi uudistusta saa esimerkiksi Windows Backup, jonka ansiosta uuden Windows 11 -tietokoneen käyttöönotto on helpompaa kuin koskaan aiemmin. Windows Backup siirtää suurimman osan tiedostoista, sovelluksista ja asetuksista saumattomasti tietokoneesta toiseen, jotta tiedot löytyvät uudella laitteella juuri oikeasta paikasta.