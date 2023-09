Microsoft esitteli tehokkaammat Surface Laptop Studio 2- ja Surface Laptop Go 3 -laitteet

Microsoft päivitteli laitteitaan. Surface Laptop Studio 2 ja Surface Laptop Go 3 näyttävät samanlaisilta kuin edeltäjämallit, mutta ovat tehokkaampia.

Microsoft julkisti pari vuotta sitten eri käyttötarkoituksiin soveltuvan Surface Laptop Studio -kannettavan. Laitteessa on sarana, joka mahdollistaa näytön siirtämisen esimerkiksi näppäimistön eteen.

Uusi Surface Laptop Studio 2 toimii samalla tavalla. Siinä on 14,4 tuuman PixelSense Flow -kosketusnäyttö sekä joustavan muotoilun ansiosta kolme työskentelyasentoa. Microsoft kertoo uuden haptisen kosketuslevyn parantavan entisestään käytön esteettömyyttä.





Microsoftin mukaan Studio 2 tarjoaa yli kaksinkertaisen laskentatehon ja se on Microsoftin kaikkien aikojen tehokkain Surface-kannettava.

Tehoista vastaavat 13. sukupolven Intel Core i7-13700H -suoritin ja NVIDIa GeForce RTX 4050 -näytönohjain. RAMia on 16 tai 32 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 512 gigatavua tai teratavu.

Muita koneen ominaisuuksia ovat neljä Omnisonic -kaiutinta, kaksi USB-C -porttia, MicroSDXC-korttien lukulaite, kuulokeliitäntä, Wifi 6E ja Bluetooth 5.3.

Surface Laptop Studio 2 on nyt ennakkotilattavissa ja saataville se tulee 3. lokakuuta.

Vaihtoehtoja on kolme:

i7, Intel Iris Xe, 16 Gt RAM, 512 Gt - 2 299 euroa

i7, GeForce RTX 4050, 16 Gt RAM, 512 Gt - 2 779 euroa

i7, GeForce RTX 4050, 32 Gt RAM, 1 teratavu - 3 259 euroa





Uusi Surface Laptop Go 3 on jatkoa viime vuoden Surface Laptop Go 2 -koneelle, mutta uudistusta on tullut vain suorituskykyyn.

Uudessa mallissa on 12. sukupolven Intel Core i5-1235U -suoritin ja Intel Iris Xe -grafiikka. RAM-muistia on nyt 8 tai 16 gigatavua, kun edeltäjässä muisti alkoi 4 gigasta. Sisäistä tallennustilaa on puolestaan 256 gigatavua, kun edeltäjässä tallennustila alkoi 128 gigatavusta.

Muuten ominaisuudet ovat pitkälti samoja. Tarjolla on 12,4 tuuman PixelSense-näyttö 1536 x 1024 tarkkuudella ja 3:2 -kuvasuhteella. Akunkesto yltää jopa 15 tuntiin. Laitteessa on USB-C 3.2, USB-A 3.1, kuulokeliitäntä, Surface Connect -portti, Wifi 6, Bluetooth 5.1, 720p HD -etukamera ja Windows Hello -sisäänkirjautumisella varustettu sormenjälkilukija virtapainikkeessa.



Myös Surface Laptop Go 3 on nyt ennakkotilattavissa ja saataville se tulee 3. lokakuuta.

Vaihtoehtoja on Suomessa kaksi:

i5, 8 Gt RAM, 256 Gt SSD - 919 euroa

i5, 16 Gt RAM, 256 Gt SSD - 1 169 euroa





Samalla Microsoft esitteli yrityskäyttöön tarkoitetun Surface Go 4:n, joka on Microsoftin 2-in-1 -laite. Uusi Surface Go on tänä syksynä ainoastaan yritysten saatavilla. Erityisesti asiakasrajapinnassa ja koulutuksen parissa työskenteleville soveltuva Surface Go auttaa yrityksiä uudistumaan ja parantaa työnteon tehokkuutta, Microsoft kertoo.

Surface Hub 3 on puolestaan hybridityöhön suunniteltu huippuluokan yhteistyöväline, joka linkittyy nyt saumattomasti kaikkiin Teams-sertifioituihin laitteisiin. 50- ja 85-tuumaiset näytöt varmistavat käyttäjille ensiluokkaisen Microsoft Teams Rooms on Windows -kokemuksen.