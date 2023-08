YouTube Premium -tilaajien parempilaatuinen video nyt käytettävissä selaimella

YouTube aloitti huhtikuussa tarjoamaan iOS-käyttöjärjestelmällä parempilaatuisia 1080p-videoita Premium-tilaajien käyttäjille ja selaimille sen luvattiin tulevan pian.

Nyt YouTuben edustaja on vahvistanut The Vergelle, että selaimilla "1080p Premium" on käytettävissä maailmanlaajuisesti.

Myös itse tämän voin todeta, sillä tietyissä videoissa tuo valinta on käytettävissä. Samaisen edustajan mukaan parempilaatuinen video tulee käytettäväksi myös mediasoittimille, kuten Chromecast with Google TV:lle, ja pelikonsoleille.

Androidilla tuki ei vielä pitäisi olla käytettävissä, mutta ainakin itsellä tietyissä videoissa sitä pystyy hyödyntämään sekä Android-puhelimella että Android-tabletilla.





1080p Premium on nyt käytettävissä selaimella

Ja myös tietyissä tilanteissa Android-puhelimilla.

YouTuben mukaan 1080p Premium tarjoaa tavallista 1080p-tarkkuutta paremman siirtonopeuden, jonka ansiosta pikselikohtainen tietomäärä lisääntyy. 1080p Premium -videot näyttävät erityisen teräviltä ja selkeiltä.





YouTuben mukaan asetus toimii etenkin videoissa, joissa on paljon yksityiskohtia ja liikettä.

1080p Premium on käytettävissä YouTube Premium-tilaajilla. Suomessa yksityishenkilön YouTube Premium -tilaus maksaa 11,99 euroa kuukaudessa, mutta hiljattain hinta nousi Yhdysvalloissa, joten täälläkin hinta saattaa aikanaan muuttua.

1080p Premium -tarkkuuden lisäksi Premium-tilausta vastaan videoita voi katsella ilman mainoksia, videot toistuvat näytön ollessa lukittuna, videoita voi ladata laitteille ja käyttöön saa YouTube Premium -musiikin. Myös tietyt testit ovat vain Premium-käyttäjien saatavilla.