Raivo puhkesi: Kovalevyvalmistaja "varoittaa" käyttäjiä, jos kovalevy on ollut käytössä yli 3 vuotta - vaikkei mitään vikaa olisi

Tallennuslaitevalmistaja Western Digitalia syytetään asiakkaiden pelottelusta ja motiiviksi veikataan halua saada kuluttajat ostamaan uusia kovalevyjä.

Yhtiön NAS-käyttöön tarkoitetut kovalevyt ovat alkaneet varoittamaan käyttäjiä siitä, että kovalevy on ollut käytössä yli 3 vuoden ajan. Mitään sen ihmeempää taustaa varoitukselle ei ole annettu, eikä käyttäjien kovalevyissä ole myöskään mitään diagnostiikan paljastamia vikoja - ainoa syy ilmoitukselle on ollut se, että levyä on käytetty jo kolmen vuoden ajan.

Levyt tietysti eroavat tavallisen tietokoneen sisällä olevista levyistä ja kyseinen käyttöaika lasketaan nimenomaan ajasta, kun levyä on aktiivisesti käytetty, eikä niinkään siitä, kauanko se on ollut asennettuna tietokoneeseen (tai tässä tapauksessa NAS-laitteeseen). Mutta mm. varmuuskopiointipalveluita tarjoava Backblaze julkaisee säännöllisesti tilastoja siitä, miten yhtiön käytössä olevat pärjänneet. Ja suurin osa kovalevyistä on selvinnyt helposti yli viiden vuoden jatkuvan käytön rajapyykin yli, monien levyjen kestäessä käyttöä vielä kahdeksan vuodenkin yhtäjaksoisen käytön jälkeen.



Vaikka tietysti varoitus siitä, että tietotekniikka oikeasti vanhenee aikanaan, on Western Digitalin raja-arvo varsin tarkoitushakuisen matala. Etenkin, kun viesti antaa ymmärtää, että levy on oikeasti juuri näillä näppäimillä hajoamassa. Tarkalleen ottaen viesti kuuluu, vapaasti käännettynä näin:

Levy on kerännyt suuren määrän käyttötunteja olemassaolonsa aikana. Ole hyvä ja harkitse levyn vaihtamista uuteen pian.

Tieto välittyy Western Digitalin käyttämän WDDA-diagnostiikkarajapinnan kautta mm. useille NAS-laitteille, jotka välittävät tiedon luettavassa muodossa käyttäjälle. Ars Technican mukaan ainakin Synologyn NAS-laitteiden käyttäjät ovat saaneet viime aikoina runsaasti kuvatunkaltaisia ilmoituksia WD:n levyistään.

uutiskuva: Wikimedia