Pelejä museoiva säätiö: Piratismi on ainoa tapa säilyttää videopelien historia

Videopelien valtava merkitys kulttuurille alettiin tajuamaan kunnolla vasta joskus 2010-luvun alkupuolella, vaikka videopelien rahallinen merkitys on jo aikoja sitten ohittanut ns. perinteiseksi kulttuuriksi lasketut taidemuodot, kuten musiikin ja elokuvat.

Mutta pelien säilyttäminen, museoiminen ja arkistointi tulevia sukupolvia varten on muuttunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana lähes mahdottomaksi, toteaa yksi suurimmista videopelejä jälkipolville pelastavista säätiöistä, Video Game History Foundation.

Moni pelaaja mieltää ongelmaksi sen, että pelejä ei enää myydä fyysisinä kopioina - ja hiljattainhan mm. Sony on kertonut lopettavansa fyysisten PlayStation-pelilevyjen valmistuksen kokonaan.

Mutta ongelma on oikeasti monimutkaisempi.

Säätiön lausunnon mukaan isoin ongelma liittyy siihen, että lähes kaikki pelit vaativat nykyisin yhteyden pelin julkaisijan palvelimille. Usein peli ei edes toimi ilman verkkoyhteyttä, mutta vieläkin tavallisempaa on se, että peliin julkaistaan päivityksiä verkon yli, jotka vaaditaan pelin toimimiseksi.



Säätiö kuvaakin ongelmaa niin, että he eivät voi mitenkään laskea pelien historian säilytyksessä sen varaan, että he vain ostaisivat GTA VI -pelin fyysisen kopion ja jemmaisivat sen johonkin varaston nurkkaan. Viidenkymmenen vuoden päästä peli hyvin suurella todennäköisyydellä ei käynnisty lainkaan, kun sen vaatimat palvelimet on kuopattu ja suljettu jo vuosikymmeniä aiemmin.

Lisäksi fyysisenä levynä ostettu peli ei heijasta sitä oikeaa, säilytettävää peliä, koska siitä puuttuvat peliin julkaistut päivitykset - eli historian säilyttämisen kannalta fyysinen pelin kopiokaan ei vastaa mennyttä todellisuutta.

Karu yhteenveto on, että järjestöllä ei ole nykyisin mitään laillisia tapoja pelastaa nykyisin julkaistavia pelejä tuleville sukupolville ihasteltavaksi, vaan piratismi alkaa olemaan museoiden ja historiaa säilyttävien arkistojen paras ystävä tässä suhteessa.

Säätiö syyttää etenkin amerikkalaisten peliyhtiöiden lobbausjärjestöä Entertainment Software Associationia siitä, että se ei ole suostunut edes keskustelemaan museoiden ja arkistojen kanssa kestävän ja laillisen arkistointitavan löytämiseksi.



Vahvasti samaan aiheeseen kytkeytyi myös Euroopan Unionissa ajettu kansalaishanke. Euroopan unioni kuitenkin torppasi Stop Killing Games -kansalaisaloitteen, joka olisi vaatinut pelien säilyvän pelattavina ikuisesti, edes jossain muodossa.