Sony poistaa satoja leffoja elokuvapalvelustaan jossa elokuvat ostettiin "omaksi" - ei maksa hyvityksiä ostajille

Sony poistaa syyskuussa 2026 PlayStationin elokuvakirjastosta kaikkiaan 551 elokuvaa, myös sellaisilta käyttäjätileiltä, jotka ovat aikoinaan ostaneet kyseiset elokuvat "omakseen" palvelun kautta.

Poistot koskevat kaikkiin maihin myytyjä StudioCanalin hallinnoimia elokuvia. Poistettavien elokuvien joukossa ovat mm. Terminator 2, Apocalypse Now: The Final Cut, Rambo-elokuvat sekä Cliffhanger. Sony ei myöskään tarjoa asiakkailleen hyvitystä tai korvauksia, vaan vetoaa yksinkertaisesti siihen, että sen lisenssisopimus StudioCanalin kanssa päättyy.

Sony PlayStationin digitaalinen elokuva- ja TV-sarjojen kauppa suljettiin jo vuonna 2021. Tuolloin asiakkaille vakuutettiin, että jo ostettu sisältö olisi jatkossakin katsottavissa PlayStation 4 ja PlayStation 5 -konsoleilla. Vain vuotta myöhemmin, 2022, palvelusta kuitenkin katosi yli 300 elokuvaa - joista ei maksettu mitään korvauksia niistäkään elokuvat aiemmin ostaneille asiakkaille. Tuore StudioCanalin elokuvien poisto onkin terve muistutus siitä, että digitaalisesti ostettu sisältö ei kovinkaan usein ole pysyvä omistuksen muoto, vaan pikemminkin pitkäaikainen vuokraussopimus, joka voidaan lakkauttaa koska tahansa.



Sonyn virallisessa ilmoituksessa kerrotaan, että 1. syyskuuta 2026 alkaen StudioCanalin sisältö ei ole enää lisenssisopimusten vuoksi käyttäjien saatavilla, ja se poistetaan automaattisesti videokirjastoista. Täydellinen lista poistuvista nimikkeistä, löytyy kyseisen linkin takaa.

Elokuvien poistaminen yksipuolisella ilmoituksella on myös hyvä muistutus siitä, että täsmälleen samat käyttöehdot koskevat myös digitaalisesti ostettuja PlayStationin pelejä - ja toki isossa kuvassa lähes kaikista muistakin digitaalisista pelikaupoista ostettuja pelejä. Eli Sony tai pelin lisenssin haltija voi koska tahansa päättää, että peli ja sen pelioikeus lopetetaan - eivätkä pelin (tai oikeastaan pelin lisenssin) ostaneet kuluttajat ole oikeutettuja mihinkään hyvityksiin.

Hiljattain mm. Steam on joutunut tarkentamaan omia käyttöehtojaan, jossa se kertoo saman asian: pelaaja ei varsinaisesti omista ostamiaan digitaalisia pelejä, vaan ostaa niihin käyttöoikeuden, joka voidaan lakkauttaa koska tahansa.

Euroopan Unioni hylkäsi hiljattain kansalaisaloitteen, joka vaati pelaajille ikuista oikeutta päästä pelaamaan ostamiaan pelejä.