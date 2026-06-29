Euroopan komissiolta miljoonapotti uuden somealustan luomiseen – keskiössä nuorten mielenterveys ja tietosuoja

Euroopan komissio on julkaissut 1,48 miljoonan euron pilottihankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää ja testata turvallisempia sekä osallistavampia sosiaalisen median alustoja nuorelle yleisölle.

Rahoitushaku hankkeesta kiinnostuneille organisaatioille ja yrityksille aukeaa 30. heinäkuuta ja päättyy 6. lokakuuta 2026.

Hankkeen ytimessä on nuorten ottaminen tiiviisti mukaan itse kehitystyöhön. Komission tavoitteena on osallistaa eri maista ja taustoista tulevia nuoria uuden eurooppalaisen somen konseptointiin ja toimintojen suunnitteluun.

Palveluiden kehityksessä painotetaan erityisesti käyttäjien turvallisuutta, mielenterveyttä, yksityisyyden suojaa sekä helppokäyttöisyyttä.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuoda markkinoille vähintään yksi avoimeen protokollaan pohjautuva palvelu, joka kunnioittaa eurooppalaisia arvoja, kuten käyttäjän hyvinvointia.



Tämä niin sanottu protokollapohjaisuus tarkoittaa siirtymistä pois suljetuista järjestelmistä kohti avoimempaa digitaalista ekosysteemiä. Tällaisessa verkossa käyttäjillä on huomattavasti enemmän valtaa päättää itse siitä, missä heidän dataansa säilytetään, miten sisällön moderointi hoidetaan ja mitä sovelluksia he haluavat käyttää yhteydenpitoon ilman, että he ovat lukittuina vain yhteen tiettyyn palveluun.

Eurooppalaisen sosiaalisen median kentällä on jo viime aikoina tapahtunut. Esimerkiksi ruotsalaisen W Social AB:n kehittämä W-somealusta on saanut viime aikoina runsaasti tukea EU-päättäjiltä.