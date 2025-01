Facebook esti linkit Pixelfediin, Instagramin kilpailijaan

Sosiaalisen median jättiläisen Metan ei lukujen valossa pitäisi olla hirvittävän huolissaan omasta asemastaan maailman some-kanavien ykkösenä. Mutta yhtiöllä tuntuu olevan silti tarve torpetoida uusia, potentiaalisia kilpailijoitaan.

Uutissivusto 404 Median mukaan Metan omistama Facebook on merkinnyt muutaman päivän ajan kaikki linkit "roskapostiksi", jotka johtivat pixelfed.social -sivustolle.

Kyseinen sivusto on suurin hajautetun Pixelfed-palvelun instanssi. Kerroimme jo aiemmin, miten Pixelfed on noussut nopeasti Metan omistaman Instagramin kilpailijaksi. Palvelu on hajautettu niin, että sitä ei hallinnoi mikään yksittäinen taho, vaan kuka tahansa voi perustaa oman Pixelfed-palvelimensa, jotka ovat yhteydessä toisiinsa.



Jos käyttäjät kyllästyvät yhteen palveluun, vaikkapa sen käyttöehtojen tai moderointipolitiikan vuoksi, voivat he pakata laukkunsa ja muuttaa toiselle Pixelfed-palvelimelle, ottaen seuraajansa mukanaan.

Engadgetin mukaan Meta on myöntänyt merkinneensä Pixelfediin johtavat linkit roskapostiksi, mutta kertoo sen tapahtuneen "vahingossa".

Metan palveluille on alettu etsimään vaihtoehtoja etenkin Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun yhtiö päätti lopettaa valeuutisten estämisen ja merkinnän sekä Instagramissa että Facebookissa.

Pixelfed.social -instanssilla on tällä hetkellä reilut 200 000 käyttäjää, kun taas Facebookilla arvioidaan olevan noin 2 miljardia käyttäjää.