Sisällöntuottajat myyvät julkaisematonta sisältöään tekoälyfirmoille

Tekoälyfirmoja on putkahtanut esiin mittava määr ja kisa suurimpien toimijoiden välillä on repivää. Jätit kuten Google, Meta, Anthropic ja OpenAI kisaavat siitä, kenen kielimalli on paras - ja voittaa käyttäjät puolelleen.

Kaikki tekoälyfirmat ovat käyttäneet suurten kielimalliensa kouluttamiseen pitkälti samoja, verkosta raapaistuja sisältöjä, mutta nyt erottautumisen työkaluiksi alkavat muodostumaan juurikin koulutusmateriaalien erot.

Tällä saralla Google teki merkittävän kaappauksen viime vuonna, kun se solmi yksinoikeussopimuksen Redditin sisällöistä. Samalla Redditin uudet sisällöt katosivat myös kaikista kilpailevista hakukoneista kokonaan.

Mutta pienetkin määrät sisältöä kiinnostavat tekoälyfirmoja ja tästä on muodostumassa uusi, hieman yllättävä bisnesmahdollisuus.

Bloombergin mukaan (maksumuuri) tekoäly-yhtiöt maksavat nyt ammattimaisille sisällöntuottajille heidän ns. raakamateriaalista.



Kun YouTubeen, Instagramiin tai TikTokkiin tehdään sisältöä ammattimaisesti, videoista otetaan useimmiten lukuisia ottoja ja lopuksi sisältöä vielä leikataan ja yhdistellään halutun lopputuloksen saamiseksi. Eli siinä misä tavalliselle kulutajalle näkyy valmis minuutin mittainen lyhytvideo, on videomateriaalia saattanut syntyä merkittävästi enemmän, jopa tuntien verran.

Tästä materiaalista, jota ei ole julkaistu missään ja jota ei ole tarkoituskaan julkaista missään, ollaan siis nyt valmiita maksamaan. Tekoäly-yhtiöt käyttävät tällaista videomateriaalia tekoälyjensä - etenkin kuvia ja videota luovien tekoälyjen - parantamiseksi. Yhtiöt ostavat sisällön yksinoikeudella, eli samaa materiaalia ei saa myydä muiden tekoälyfirmojen käyttöön, eikä sitä saa julkaista julkisesti. Näin yhtiöt toivovat saavansa etulyöntiaseman muihin nähden, kun koulutusmateriaali on uniikkia - eli erilaista kuin muilla.

Aivan rikastumaan sisällöllä ei kuitenkaan pääse, sillä markkinahinta julkaisemattoman materiaalin yksinoikeuksille on Bloombergin mukaan noin dollarin ja kahden dollarin väliltä minuuttia kohden. Eli tunninkaan raakamateriaalista ei tienaa kuin reilun sata euroa. Mutta jos raakamateriaalia syntyy vuositasolla satoja tunteja, on kyseessä ihan hyvä lisätulo.

Ostamalla suoraan sisältöön käyttöoikeudet, yhtiöt välttyvät myös tulevilta - lähes varmoilta - oikeusjutuilta, joissa aletaan kysymään yhtiöiden kannalta ärsyttäviä kysymyksiä kuten sitä, mistä koulutusmateriaali on raapaistu alunperin ja onko siihen saatu lupaa sisällöntekijöiltä.