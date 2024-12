Google vaatii viranomaisia puuttumaan Microsoftin ja OpenAI:n väliseen sopimukseen

Mainosjätti Google on ympäri maailmaa useiden määräävän markkina-aseman väärinkäytösten tutkinnan kohteena.

Siksi ilmassa onkin rahtunen ironiaa, kun yhtiö vaatii tekoäly-yhtiö OpenAI:n ja Microsoftin välistä sopimusta purettavaksi.

Googlea riepoo nimenomaan OpenAI:n ja Microsoftin välinen pilvipalvelusopimus, jossa Microsoftilla on yksinoikeus tarjota OpenAI:n kehittämiä tekoälymalleja oman pilvipalvelunsa Azuren asiakkaille.

Tuska on tietysti varsin ymmärrettävä. Tuhannet, kenties jopa kymmenettuhannet sovelluksia kehittävät yhtiöt haluavat käyttää sovelluksissaan ja palveluissaan OpenAI:n kielimalleja. Iso osa käytöstä on itse asiassa sellaista, mitä sovellusten ja palveluiden loppukäyttäjä ei edes näe: monet yritykset optimoivat vaikkapa prosessejaan, uutissivujen otsikoitaan, jne OpenAI:n tekoälymalleja käyttäen.



Ja OpenAI:n tekoälyä pääsee helpoimmin käyttämään ohjelmistokehityksessä hankkimalla yhtiön tarjoaman API-ohjelmointirajapinnan käyttöoikeuden - tai käyttämällä suoraan Microsoftin Azure-pilvipalveluita, joista OpenAI:n kielimallit löytyvät suoraan. Molemmissa tapauksissa varsinainen tekoälylaskenta tapahtuu nimenomaan Microsoftin palvelimilla.

Googlea tilanne tuskastuttaa siksi, että yhtiö on globaalisti pilvipalveluissa vasta markkinoiden kolmonen. Ykkössijaa on pitänyt jo vuosien ajan hallussaan Amazon Web Services ja kakkospaikka on ollut yhtä tiukasti asemoituna Microsoftin Azurelle.

Kolmikosta osuuttan on viime vuonna kasvattanut nimenomaan Microsoft ja Googlen mukaan nimenomaan OpenAI:n kielimallit ovat Microsoftin Azuren kasvun takana. Yhdysvaltain kauppakomissiolle FTC:lle tekemänsä valituksen mukaan Google näkee tilanteen haittaavan sovelluskehittäjiä ja lamauttavan kilpailua.

OpenAI:n kielimalleja voi käyttää myös ilman Microsoftin pilvipalveluita, mutta Googlen mukaan se on vaikeaa ja nostaa kehittäjien kustannuksia. Yhtiö toivookin, että OpenAI pakotettaisiin tarjoamaan kielimallejaan myös Googlen ja Amazonin pilviasiakkaille.