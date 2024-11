Black Friday: Ouran 3. sukupolven älysormukset alessa

Black Friday lähenee ja tarjouslistalle nousee aina vain uusia tuotteita. Tällä kertaa hintatutkaamme osui tarjous tuotteesta, joka on harvemmin alennuksessa.

Kyseessä on oululaisen Ouran älysormus, joka on erittäin harvoin alennuksessa. Mutta nyt edellisen eli kolmannen sukupolven Ouran malleista on sipaistu 50-60 euroa hinnasta pois.

Molemmat 3. sukupolven Ouran mallit, eli Heritage ja Horizon maksavat nyt 289 euroa. Viimeisen kolmen kuukauden aikana Heritage-mallia on myyty halvimmillaan 339 eurolla ja Horizon-mallia 350 eurolla.

Mallien ainoa ero on niiden muotoilussa, teknisesti molemmat toimivat samalla tavalla ja mittaavat samoja asioita.

Tarjoukset löytyvät alta:



Ouran uudempi, tänä vuonna julkaistu neljännen sukupolven älysormus maksaa edelleen reilut 400 euroa ja siitä ei ole ainakaan toistaiseksi näkynyt tarjouksia.

Seuraamme kaikkia Black Friday -tarjouksia päivittyvässä listassamme. Nostamme listalle ainoastaan mielestämme fiksuja tuotenostoja, joissa hinta on nyt Black Fridayn aikaan alempi kuin kertaakaan viimeisen 3kk aikana.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.