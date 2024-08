Google TV Streamer on Chromecast with Google TV:n seuraaja - kooltaan isompi, tehokkaampi, enemmän muistia

Google julkisti virallisesti vuotojen kohteeksi päätyneen medialaitteen. Laite on nimeltään Google TV Streamer 4K ja se toimii seuraajana Chromecast with Google TV -laitteelle, vaikkakin nämä laitteet eroavat toisistaan selvästi.

Chromecast with Google TV on kooltaan pieni ja se on helppo piilottaa television taakse. Google TV Streamer on puolestaan esimerkiksi TV-tasolle asetettava, suurikokoisempi laite, mutta se ei silti suuremmin erotu matalan profiilin myötä.

Ilmoitetut mitat ovat 161,6 x 75,6 x 26,7 mm ja painoa on 160,7 grammaa. Suomessa on tarjolla vaalea Porcelain-väri, ja laitteen valmistuksessa on käytetty vähintään 65 prosenttia kierrätettyä muovia.

Googlen mukaan tarve suuremmalle laitteelle löytyy kasvaneesta suorituskyvystä. Kovin tarkkoja speksejä Google ei piiristä jakanut, mutta sen kerrotaan tarjoavan 22 prosenttia enemmän tehoa Chromecast with Google TV 4K -laitteeseen verratessa.



Aiempaan laitteeseen verratessa RAM-muisti on tuplaantunut 4 gigatavuun ja sisäistä tallennustilaa löytyy 32 gigatavua aiemman 8 gigatavun sijaan.

Laite toistaa 4K 60 fps -kuvaa. Tuettuna ovat kuvan osalta Dolby Vision, HDR10, HDR10+ ja HLG sekä äänen osalta Dolby Digital, Dolby Digital Plus ja Dolby Atmos.

Laitteen takana on HDMI 2.1-, Ethernet (10/100/1000 Mbps)- ja USB-C-liitännät. Laitteessa on myös tuki langattomille Wifi 5 (802.11ac)- ja Bluetooth 5.1-yhteyksille.

Käyttöliittymänä toimii Google TV (Android TV OS), mutta se on saanut uudistusta. Gemini-tekoäly saapuu myös tähän laitteeseen, ja se pystyy esimerkiksi tekemään yhteenvetoja sarjoista ja ehdottamaan uutta katseltavaa sekä luomaan kuvia näytönsäästäjään.

Toinen, suurempi uudistus käyttöliittymässä on se, että Google TV Streamer toimii älykodin keskuksena. Käyttöliittymässä on uusi paneeli, josta voi vaikkapa säätää huoneen lämpötilaa tai valaistusta sekä katsella turvakameroiden lähettämää livekuvaa.

Google TV Streamer toimii keskuksena Matterille ja Google Homelle eli sillä pystyy hallitsemaan monenlaisia älykodin laitteita. Striimauslaitteessa on myös sisäänrakennettu Thread-reunareititin, joka parantaa kodin älylaitteiston tehoa, suorituskykyä ja kattavuutta. Thread-tekniikalla voi yhdistää nopeasti esimerkiksi älykkäät lukot ja liiketunnistimet.

Uusi laite on myös saanut uudistetun kaukosäätimen. Se on Googlen mukaan helppokäyttöisempi, ja pintakuvioidun takaosan ansiosta sitä on miellyttävämpi pidellä kädessä. Myös painikkeiden asettelua on parannettu.

Kaukosäätimessä on uusi muokattava painike, jonka voi ohjelmoida käynnistämään tietty ohjelma tai vaikkapa uuden kotipaneelin älylaitteiden nopeaa hallitsemista varten.

Kaukosäädin on myös helppo paikantaa Google TV Streamer -laitteen takaa löytyvän napin avulla, joka laittaa säätimen piippaamaan. Uusi säädin toimii kahdella AAA-paristolla, sillä voi myös ohjata vanhempia Chromecast with Google TV -laitteita. Homma toimii myös toisin päin eli vanhempaa kaukosäädintä voi käyttää uudella Google TV Streamerilla.



Google TV Streamer tulee Suomessa saataville 24. syyskuuta 119 euron suositushinnalla. Uusi laite on selvästi kalliimpi, sillä Chromecast with Google TV 4K tuli saataville 69,90 euron hinnalla.

Google TV Streamer korvaa Chromecast with Google TV -laitteen eli ne tulevat aikanaan poistumaan saatavilta.